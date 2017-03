En el programa de 'El Árbol de tu vida' Antonio Banderas nos descubre quién fue su primer amor, Celia Trujillo, fallecida justo después de grabarse la entrevista con el actor

Antena 3 ha estrenado su nuevo programa El árbol de tu vida, un formato de entrevistas presentado por Toñi Moreno que tuvo como primer invitado a Antonio Banderas. Con un árbol genealógico como hilo conductor del programa, el actor recibió la visita de algunos amigos que le ayudaron a repasar su vida. En uno de los momentos de la entrevista Banderas recordó a su primer amor, Celia Trujillo, y lo hacía con un grandísimo cariño. El actor malagueño aseguraba que mantenía muy buena relación con ella, de hecho ella misma habló del Antonio del que se enamoró cuando tenía 17 años y con el que recorría los teatros de la ciudad andaluza cuando hacían sus pinitos como actores. Pero si hubo un momento que nos heló el corazón fue un rótulo que apareció durante la emisión que aseguraba que Celia había fallecido semanas después de grabar el programa con Antonio. El árbol de la vida hizo una bella semblanza de ella que se ha convertido en su mejor homenaje póstumo. Celia Trujillo falleció el pasado mes de febrero tras una larga batalla contra el cáncer y el actor se despedía de ella a través de Twitter: "Hoy es uno de esos días en los que la vida te sacude fuertemente", decía el actor en sus redes.

En El árbol de tu vida así la recordaba Antonio. “Celia que fue una novia mía a la que quiero mucho todavía, yo le mandaba una carta todos los días”, decía el actor que no recordaba incluso que llegaba a hacer collages en sus cartas con su foto vestido en Superman o le mandaba mechones de pelo como muestra de todo lo que la quería. De hecho, Celia, que facilitó al programa muchas de esas cartas escritas en 1981, aseguró que cuando Antonio Banderas le contó su intenciones de marcharse a Madrid para probar suerte como actor “ Él me pidió que nos casáramos, y así podernos ir juntos… había proyectos de continuidad. Pero él tenía tan claro que se tenía que ir y yo de alguna manera pensé que se tenía que ir”. Comenzaron una relación a distancia, se escribían casi a diario. Era romántico y soñador.

Celia, después felizmente casada con el actor Ángel Pardo, admitió en la entrevista que “las cartas eran súper divertidas, me hacía dibujos, collages e incluso un mechón de pelo o sangre”. Y añade: “Yo ponía cara de tortuguita de broma, y hay una carta en la que me llama hola tortuguita y me pone la foto de una tortuguita”. La cosa no prosperó pero mantuvieron una bonita amistad. Como dijo el propio actor," las relaciones no prosperan pero quedan. La vida está hecha de muchos trozos y ella fue un apartado muy importante de mi vida. Con los años la he vuelto a ver y algunas de esas cartas me las trajo, no para devolvérmelas… como regalo… como para decirme no te olvides de quién eres…”

Banderas siempre ha sido muy pasional y lo llegó a decir en : “Todas las decisiones importantes de mi vida, las he tomado a mucha velocidad, no he sido nunca una persona reflexiva, ya no lo puedo ser, no lo puedo cambiar”. El actor, con la humildad y sinceridad que le caracteriza, contestó a la pregunta de quién ha sido el amor de su vida: “No sería justo decir el amor de mi vida ha sido Melanie, o Celia, o Ana… Es que sería injusto, porque el amor de mi vida lo siento ahora con la persona con la que estoy, con Nicole (Kimpel) El amor de mi vida siempre será el de mi hija, ese siempre estará, ese es imperturbable, se puede destruir el mundo y ese permanecerá, eso lo tengo claro”. Precisamente de Stella recibió un emotivo mensaje al comienzo de la entrevista.

Hacia su pareja, la bella holandesa con la que comparte su vida desde hace dos años y medio, sólo tiene elogios: “Estoy enamorado de ella hasta las trancas”. Ha encontrado en ella “mucha tranquilidad, es una persona distinta a las que yo había compartido mi vida anteriormente, no es parte de esta profesión, lo cual es un plus, no hay competición. Ella es muy calmada, yo soy de prontos. Hay mañanas que me levanto rebotado, no hay quién me aguante, y ella me aguanta y además sonríe, me observa como si estuviera en un teatro. Todo me dura cinco o diez minutos como mucho., hasta que me desfogo. Yo no me guardo nada dentro, las cosas son muy transparentes conmigo, a veces demasiado, y ella espera…Hay otras personas que entran en ese juego y ya la liamos. Lo toman por lo personal y se lía, Nicole es muy mesurada.

El actor asegura que en su idea no está el ener más hijos: "Ya tengo tres –se refiere a su hija Stella del Carmen, y a los dos de Melanie Griffith, Dakota y Alexander- Dakota tenía cinco años cuando llegué a esa casa y Alexander ocho, los he paseado en brazos por todo el mundo, les he criado a los dos, y les tengo mucho cariño y ellos a mí, y estamos en contacto directo”. Y por último se refirió a su exmujer, Melanie Griffith, con quien aseguró mantener buena relación “Estamos muy bien. Además estoy encantado de que hayamos los dos sabido hacer las cosas de una forma elegante, algo que ha sido bueno para los dos y para la gente que nos rodea. Son muchos años…. Eso no lo vamos a enterrar, ha pasado, los recuerdos están ahí, Nicole lo entiende perfectamente. A Melani ahora la voy a ver en Londres, hemos comido ya juntos los tres. En los Ángeles nos invitó ella, y muy bien”.