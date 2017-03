La isla que vio nacer a ‘CR7’ lo honró nombrando el aeropuerto de Madeira con su nombre El busto de Cristiano Ronaldo que ha causado furor en las redes El jugador llegó al aeropuerto acompañado por su novia, hijo y su mejor amigo.

Hace más de 20 años, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro comenzaba su aventura dentro del fútbol en sus primeros clubes en su natal Funchal, en la región de Madeira, Portugal. Hoy, ostenta el título del máximo goleador del Real Madrid (con 390 anotaciones) y es capitán de la selección de su país. Como muestra de agradecimiento por llenar de orgullo la isla que lo vio crecer, Madeira cambió el nombre de su aeropuerto por el del galardonado futbolista. Ronaldo quiso compartir este momento tan especial con su novia, Georgina Rodríguez y con su hijo, el pequeño Cristiano de seis años.

Cientos de madeirenses se dieron cita en el pequeño aeropuerto de Funchal para unirse a la fiesta y ser testigos de la llegada de Cristiano al hangar. Al evento, Cristiano también llegó acompañado por su mejor amigo, el también portugués Ricardo Regufe. En el letrero principal de la terminal aérea se podía leer ya el nombre del deportista. En una breve ceremonia, el propio presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Antonio Costa, fueron los encargados de develar un busto de bronce, el cual ha llamado la atención en redes sociales.

Ronaldo dijo sentirse “feliz y orgulloso” por esta distinción y habló sobre aquellos sectores de su país que no estaban muy contentos con esa decisión. “Sé que algunas personas no están de acuerdo e incluso algunas están aquí en este momento pero somos libres, vivimos en una democracia y cada cual tiene derecho a pensar a su manera”. Orgulloso de sus raíces, Cristiano siguió con su discurso. “Sé la responsabilidad que conlleva e intento siempre estar de altura Portugal y, en particular, Madeira, con dedicación, espíritu de sacrificio y pasión”.

Dispuesto a llevar siempre en alto el nombre del lugar que lo vio crecer, Cristiano decidió invertir en su tierra, y en 2016 inauguró un hotel en Madeira, así como un museo con su nombre. A partir de entonces, año con año, el lugar se llena de turistas deseosos de conocer la tierra del CR7. Tras su discurso y la develación del singular busto de bronce, el futbolista recorrió la terminal en la que se montó una exposición con caricaturas que hacen un recuento de su carrera. A su lado, iba su enamorada, pendiente del pequeño Cristiano. Un día antes de la ceremonia en el aeropuerto, Ronaldo jugó con su selección un partido amistoso ante Suecia. Su madre, doña Dolores Aveiro, su novia y Cristiano Junior estuvieron presentes en el juego apoyando al crack.