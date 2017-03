El actor y su esposa, Amal Clooney, anunciaron a principios de este año que estaban esperando bebés George Clooney bromeó sobre los curiosos nombres que pondrá a sus gemelos El actor dice que están muy emocionados por la llegada de los pequeños

George Clooney tiene muchos talentos, pero escoger nombres para sus hijos parece que no es uno de ellos. El ganador del Oscar recientemente admitió que su esposa Amal Clooney ‘vetó’ sus extrañas sugerencias para nombrar a los gemelos que esperan. “Mi esposa dice que no puedo nombrarlos Casa y Amigos. Esa es la única cosa que no tengo permitida”, dijo refiriéndose a su marca de tequila Casamigos, que comparte con su amigo y socio Rande Gerber, marido de Cindy Crawford. Estas divertidas declaraciones las dio a conocer a Entertainment Tonight el martes pasado en el CinemaCon. George agregó: “Era sólo una idea. Ya sabes, es un asunto de familia”.

VER GALERÍA George y Amal están emocionados por la llegada de sus gemelos. Foto: Getty Images

El histrión dejó ver que aún no tienen nombres para sus pequeños, quienes nacerán este año. “No sé cómo se puede digerir (tener dos bebés), pero estoy emocionado”, indicó la estrella. “Será divertido”. El futuro papá ha pasado los últimos días llenando de atenciones a su esposa. Sobre el estado de salud de Amal, Clooney habló con Extra y reveló: “Ella lo está haciendo bastante bien. Es increíble. No tengo nada que hacer. No hay nada que pueda hacer para ayudar, pero hago té y otras cosas”.

VER GALERÍA Amal Clooney, de 39 años, tiene en su esposo todo el apoyo. Foto: Getty Images

El actor de Money Monster también resaltó que está listo para la llegada de los bebés, con los que tanto él como Amal debutarán como padres. “Sé cómo envolver entre cobijas a un bebé. Sé para lo que estoy hecho”. Sin embargo, el galán de 55 años aún no practica el cambio de pañales, pero reconoce que tiene una gran química con los niños. “Interpreté a un pediatra en ER”, contó a E! News. “Así que sé cómo tratar con niños… Sí hay un accidente, estoy ahí. Soy el chico”. Julianne Moore, quien participa en el proyecto más reciente de Geroge Clooney como director, cree que él será un padre ‘natural’. “Él lo pasará muy bien. Será un padre natural”, indicó la galardonada actriz a ET. “Fue fantástico con los niños pequeños en nuestro set. Realmente maravilloso”.

VER GALERÍA George asegura que Amal lo está haciendo muy bien con su embarazo. Foto: Getty Images

La pareja, que a principios de este año anunció que se convertirían en padres- está tomando todas las precauciones necesarias para que el embarazo llegue a buen término. George señaló a Paris Match en febrero pasado, que tanto él como su esposa -quien es una reconocida abogada de derechos humanos- evitarán viajar a lugares en los que podría estar en riesgo. “Hemos decidido ser más responsables, evitar el peligro”, dijo a la publicación francesa. “No iré al sur de Sudán ni al Congo. Amal no viajará más a Irak y evitará los lugares donde no es bienvenida”.