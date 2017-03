Así fue el reencuentro del elenco de ‘El Príncipe del Rap’ Hace 21 años se emitió el último episodio del programa, el cual catapultó la fama de Will Smith

La década de los noventa dejaron a su paso toda una cultura pop… y entre esos emblemáticos recuerdos se encuentra el programa de El Príncipe del Rap (The Fresh Prince of Bel-Air), el cual contaba las aventuras de un despreocupado y divertido chico, interpretado por Will Smith. Tras seis temporadas y 148 episodios, la serie llegó a su final, dejando desconsolados a sus seguidores.

El Príncipe del Rap trataba acerca sobre un joven llamado Will, quien vivía en Filadelfia con su madre, pero un día tiene un problema con unos pandilleros. Temiendo por su seguridad, su mamá lo envía con sus tíos millonarios, los Banks, al exclusivo barrio de Bel-Air, en Los Ángeles. James Avery (Philip Banks), Daphne Maxwell Reid (Vivian) interpretaron a los tíos de Will, mientras que Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hillary), Tatyana Ali (Ashley) y Ross Bagley (Nicky), actuaron como los primos de Will, en tanto Joseph Marcell dio vida al ocurrente mayordomo de la familia (Geoffrey)… A 21 años del último episodio, el elenco de la serie se reunió y emocionó a sus fans con una fotografía del momento.

La fotografía del elenco de El Príncipe del Rap alborotó las redes. Foto: Instagram Alfonso Ribeiro

Alfonso Ribeiro compartió la emotiva imagen en sus redes sociales. Todos, excepto Avery –quien murió en 2013- aparecían en la foto y sonreían de oreja a oreja. “Siempre es increíble pasar una tarde con mi familia de El Príncipe del Rap”, escribió el actor a un lado de la publicación. “Deseando que James Avery todavía estuviera aquí para que saliéramos todos”. En el retrato, que causó furor en Internet, se aprecia de izquierda a derecha a Tatyana Ali, Ribeiro, Karyn Parsons, Will Smith, Daphne Maxwell Reid y Joseph Marcell.

La serie fue contó con la participación de varias celebridades, como Bill Cosby, Naomi Campbell, Don Cheadle e incluso, el actual presidente Donald Trump salió en el show junto con su entonces esposa, la actriz Marla Maples. El magnate apareció en la serie en uno de los últimos capítulos del programa y en la trama, él tenía la intención de comprar a los Banks su gran mansión. Nadie imaginó que 21 años después el millonario se convertiría en el 45° presidente de los Estados Unidos.