Por sus malos modales, Lionel Messi quedará fuera de las canchas hasta octubre Según la FIFA, el capitán de la selección argentina insultó a la terna arbitral del juego contra Chile, el pasado 23 de marzo.

No han sido meses nada fáciles para Lionel Messi y la selección argentina. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el día de hoy que el astro del equipo albiceleste será suspendido por cuatro fechas, luego de agredir de forma verbal a un árbitro el pasado 23 de marzo durante el duelo contra Chile, en las Eliminatorias de Rusia 2018. A través de un comunicado, la FIFA detalló la sanción a Messi. “Se considera culpable al futbolista Lionel Messi de haber violado el art. 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente”, menciona la FIFA en el mensaje.

VER GALERÍA Lionel no podrá jugar cuatro partidos con la selección argentina. Dichos juegos son fundamentales para su clasificación a Rusia 2018. Foto: Getty Images

La Federación estudió el video del partido ante la selección chilena y descubrió que ‘La Pulga’ había proferido fuertes insultos a la terna arbitral brasileña. Según la BCC, el Comité Disciplinario abrió un expediente luego de observar videos en la prensa argentina en los que se dejaba ver a Messi denigrando al asistente brasileño Emerson Augusto do Carvalho en el partido en el Monumental de Buenos Aires.

Lionel Messi suspendido por cuatro partidos: https://t.co/VhlmJWH84N — FIFA Media (@fifamedia) 28 de marzo de 2017

La sanción impuesta al también jugador del Barcelona implica la suspensión en cuatro partidos de las Eliminatorias, arrancando desde el día de hoy; es decir se perderá el juego contra Bolivia. También estará ausente en los encuentros contra Uruguay, Venezuela y Perú. Además de no poder pisar la cancha con la albiceleste, Messi deberá pagar una multa de $10 mil dólares.

VER GALERÍA Además deberá pagar una sanción económica. Foto: Getty Images

Marcelo Tinelli, presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) señaló que se preparan para apelar el veredicto de la FIFA. "Nosotros como dirigentes vamos a apelar, la consideramos (la sanción) injusta, diría que fuera de términos o con tiempos muy violentos en el pedido de aclaración”, dijo al canal TyC Sports a su llegada a La Paz, ciudad en la que se disputará un partido contra la selección boliviana, en el cual Messi no podrá jugar.

#VamosArgentina Marcelo Tinelli: "Vamos a apelar la sanción a Messi; creemos que es arbitraria y fuera de término". pic.twitter.com/3Z0rhgwG0F — Selección Argentina (@Argentina) 28 de marzo de 2017

El fútbol es cosa seria en Argentina, tanto que, a las muestras de apoyo hacia Lionel y el equipo, se ha sumado el presidente de ese país, Mauricio Macri, quien usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje solidario al capitán de 29 años.

Hoy tenemos que estar más juntos que nunca. Un abrazo para Leo y todo el equipo. ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 28 de marzo de 2017

Ésta no es la primera vez que la selección albiceleste enfrenta una crisis relacionada con Lionel Messi. En junio pasado, tras la final de la Copa América Centenario, quedó devastado por la derrota de su selección ante Chile. El nombrado cinco veces como Mejor Jugador del Mundo dijo que ya no quería jugar más con el jersey de su país. “Ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, y no es para mí, lamentablemente”, reveló a un periodista argentino, refiriéndose a las finales que ha perdido con su equipo, incluyendo el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América del 2015. En Twitter, se hizo un movimiento para apoyar al desolado jugador, quien es todo un símbolo del balompié.