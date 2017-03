José José advierte a sus seguidores de defraudadores que están pidiendo dinero a su nombre En Puerto Rico hay un hombre que está engañando a la gente y les pide dinero, diciéndoles que es para el tratamiento médico del artista

Las personas malintencionadas siempre aparecen en los momentos menos oportunos… Apenas el pasado viernes, José José confirmaba que padecía cáncer de páncreas y días después de dar a conocer esta terrible noticia, el intérprete ha regresado a las cámaras para aclarar una desagradable situación que está manchando su buen nombre. Resulta que, unas personas están recolectando dinero para su tratamiento, pero la supuesta recaudación no es más que un vil fraude.

VER GALERÍA José José confirmó el viernes pasado que está enfrentando cáncer de páncreas. Foto: Getty Images

A través de sus redes sociales, el llamado ‘Príncipe de la Canción’ desmintió que necesite dinero para pagar su tratamiento y advirtió a sus fanáticos sobre los defraudadores. Visiblemente delgado, el intérprete de Gavilán o Paloma habló con un poco de dificultad sobre la reprobable conducta de una persona que pide dinero para su recuperación. “No se dejen sorprender por la gente que empieza a pedir dinero ‘quesque’ para mí. Yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Toda esa gente que empieza a pedir dinero, es para ellos”, advirtió.

“No se dejen sorprender porque a mí, mi familia, mis amigos y Sony, mi compañía de discos, me tienen absolutamente cobijado y cubierto de mis necesidades”. El cantante de 69 años pidió en específico a sus seguidores y amigos en Puerto Rico que tengan cuidado: “No se dejen sorprender por un tal ‘Javier’, que está pidiendo – ¡qué bárbaro! - 250 dólares por persona. ¡Por favor!, no le den nada a nadie que pida dinero para mí, yo no estoy necesitando nada”, dijo luego de agradecer a todos por su preocupación, sus llamadas de aliento y sus oraciones.

VER GALERÍA José José encuentra en su esposa Sarita su más grande apoyo, así como en sus hijos. Foto: Getty Images

Poco antes de terminar la grabación, José Rómulo Sosa Ortiz –nombre real del artista- dijo que pronto publicará otro video en el que dará cuenta de la evolución de su enfermedad, así como lo favorables que han sido los tratamientos médicos. El 24 de marzo, a través de un video, el cantante decidió despejar los rumores que corrían desde hace días sobre su salud. Con la mejor actitud, dijo: "Me hicieron análisis de arriba a abajo y me encontraron un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaquito", aseguró.