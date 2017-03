¿Qué opina el abuelo de Javier 'Chicharito' Hernández sobre el romance con Camila Sodi? Abuelo de Chicharito también tiene algo que decir sobre el romance de su nieto con Camila Sodi

Desde aquella escapada romántica a París, Camila Sodi y Javier 'Chichartio' Hernández parece que no se han vuelto a ver. Las agendas laborales de cada uno no les han permitido encontrarse como en esa ocasión, en la que en exclusiva, HOLA! destapó su amor luego de captarlos por las calles de la Ciudad del Amor. Incluso, se había pensado que la actriz y el futbolista habían dejado atrás su romance, pues una semana atrás, Camila protagonizó un video en el que entona con mucho sentimiento Te quedó grande la yegua, una canción de desamor.

VER GALERÍA

Aunque la actriz y sobrina de Thalía explicó en otra de sus publicaciones en Instagram que se encuentra feliz y disfrutando de montar a caballo -uno de sus pasatiempos favoritos-, las dudas de su romance cada vez son más grandes. Por ello, el equipo informativo del programa Hoy no perdió la oportunidad de preguntarle al ex futbolista y abuelo de Chicharito, Tomás Balcázar, sobre la relación que su nieto mantiene con la actriz.

"Lo importante es que terminen bien, que no sea ‘llamarada de petate’. Al que le debe gustar es a mi nieto”, explicó el originario de Guadalajara al escuchar sobre la vida privada de su nieto. Agregó que sin importar si se trata de su vida personal o profesional, Chicharito siempre podrá contar con él: “Esperemos que aunque yo no sea una autoridad con él, porque tiene su padre, yo voy atrás con la misma garantía de seriedad”.

VER GALERÍA

- Qué siempre no… la serenata de desamor de Camila Sodi no era para el ‘Chicharito’

Al igual que a Don Tomás, a la familia de Camila Sodi también le han preguntado su opinión sobre la relación de ambos, por el lado de la actriz, su tía Laura Zapata fue quien habló al respecto aunque se refirió al romance como algo que podría no ser duradero y apuntó que quizá hay un interés económico de por medio. "Está guapo, ¿no? Tiene el pelo sedoso y los ojos azules", dijo mientras hacía ademanes de que el jugador tiene dinero.

Las insistentes preguntas sobre este romance a los familiares de Camila y Chicharito surgen luego de que la actriz expresara de forma tajante que no trataría este tema en público. Durante una conferencia de prensa en México para presentar la obra de teatro en la que actúa junto a su media hermana, Tessa Ía, hubo una gran barrera entre el elenco y los reporteros y, al escuchar la pregunta sobre su escapada con Chicharito, la ex de Diego Luna respondió: “Agradezco mucho el interés y el valor de preguntar, no hablo de mi vida privada", creando un ambiente de hostilidad durante el evento.