Días antes de perder la lucha contra el cáncer, una joven cumplió su sueño de hablar con Beyoncé

El embarazo le ha sentado muy bien a Beyoncé. Su piel luce radiante y con este nuevo estado su estilo también ha dado un giro que en pocas semanas se convirtió en uno de los más imitados para las futuras mamás que, al igual que ella, en unos meses se convertirán en madres. Pero el embarazo de Beyoncé no sólo la ha cambiado en el aspecto físico, también la ha sensibilizado aún más con sus fans. Quizá es por ello que se enterneció al conocer la historia de Ebony Banks, una chica con cáncer terminal en etapa cuatro, cuyo último deseo era poder hablar con ella.

VER GALERÍA

Ebob, como de cariño la llamaba su familia y amigos, era una gran admiradora de Beyoncé, y como buena seguidora sabía de memoria sus canciones y los detalles de su vida privada. Al ver la emoción que el trabajo de la cantante le provocaba, sus seres queridos más cercanos iniciaron una campaña que se hizo viral, todo con tal de que Ebob conociera a su ídolo de la música y la vida.

Pronto las redes sociales se llenaron con la historia de Ebony, clubs de fans, medios de comunicación y las cuentas oficiales de la cantante estaban marcadas con el hashtag #ebobmeetsbeyonce. Y aunque parecía que la esposa de Jay-Z no estaba al pendiente de la petición y las esperanzas empezaban a descender, una llamada sorpresa cambió todo.

VER GALERÍA

Sin hacer comentarios previos, la intérprete de Crazy in Love contactó a Ebony con una llamada de FaceTime que los amigos de la chica grabaron y de inmediato publicaron en la red. En el video, se aprecia a la cantante de 35 años en la pantalla del celular, muy sonriente y feliz por haber cumplido el sueño de su admiradora. "Te amo", se escucha decir a Beyoncé en repetidas ocasiones y luego se despide con la mano. Ebony no podía creer la sorpresa y en el video también se escucha su voz agradeciendo a su ídolo por haberle concedido esta llamada tan especial.

Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé. ❤️️💙 pic.twitter.com/pCkGzF4feZ