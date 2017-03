La canción que Luis Miguel cantó a su mamá, poco antes de su misteriosa desaparición Según los reportes, la madre del cantante está desaparecida desde 1986 y nadie sabe su paradero

Para Luis Miguel, crecer sin la presencia de su madre no ha sido nada fácil. Desde que comenzó su carrera en la música, el cantante pasaba tiempo alejado de ella debido a sus constantes compromisos, y cuando tenía oportunidad de verla, no había nada más importante que ella. Uno de esos lindos recuerdos, quizá uno de los últimos que ‘El Sol’ tiene con su mamá, fue en marzo de 1985. El cantante se encontraba en Buenos Aires para una presentación y llevaba tres meses sin ver a su progenitora. De pronto, Marcela Basteri le dio la mejor de las sorpresas a su adorado hijo: lo sorprendió en su camerino del Luna Park.

VER GALERÍA Luis Miguel tenía cerca de 16 años de edad cuando su madre desapareció. Foto: Mezcalent

Por aquellos días, la carrera del joven Luis Miguel repuntaba a nivel internacional: recién había ganado su primer Grammy, en el festival de San Remo fue todo un éxito y en Viña del Mar, conquistó la Quinta Vergara. Aunque todo eso lo tenía feliz, nada se comparaba con la emoción de tener cerca a su madre, quien un año después desapareció misteriosamente. Fue tanta la dicha de Luis Miguel, que invitó a su mamá a acompañarle al escenario y le dedicó Marcela, tema escrito en 1970 por su padre, Luis Gallego Sánchez. Madre e hijo compartieron momentos únicos en aquél concierto en el Luna Park y ‘El Sol’ no dejó de dar muestras de cariño a la mujer que le dio la vida. La composición es tan especial para los Gallego-Basteri, que está incluida en Directo al Corazón (1982), segundo álbum de estudio del cantante.

La desaparición de su madre es algo de lo que ‘Luis Mi’ jamás habla y según Arnoldo Cabada, “padrino artístico” del cantante de origen puertorriqueño, todavía hay muchos allegados que no saben sobre el paradero de Marcela: “No sé si me atreva yo a decirte algo que supe entre bambalinas, (pero) Luisito andaba, o llegó por acá — no me acuerdo — con otra dama. Hubo algún encuentro hostil, de enojo, entre Marcela y Luisito y a lo mejor ese fue el motivo para que se separara Marcela de Luisito”, dijo al programa Ventaneando. “Yo la busqué con los amigos. Quise saber que por lo menos se había ido con otra persona”, comentó el ex-empresario. Tras varios intentos fallidos en reunirse con el cantante, Arnoldo enfatizó que el único que “sabe dónde está su madre es Luis Miguel”.

VER GALERÍA 'El Sol' dijo en una entrevista que reencontrarse con su mamá sería el mejor regalo de su vida. Foto: Mezcalent.com

Aunque ninguna de las teorías sobre la repentina desaparición de Marcela ha sido confirmada, el músico Walter Ríos, quien trabajó con ‘El Sol’, contó que el cantante invirtió grandes sumas de dinero para reunirse con su madre: “Encontró (a su madre) en un manicomio de Italia, sin que ella pueda reconocerlo”. En una entrevista en agosto de 2006, Luis Miguel habló como nunca de su mamá. El intérprete de La Incondicional habló con el presentador Adal Ramones: "Volver a ver a mi madre sería el regalo de mi vida, yo creo que sería ese. Me ayudaría mucho a mi mente, a mi trabajo, a mi alma, a mis cosas... A mí como persona".