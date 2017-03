La socialité es madre de dos niños y desea tener otro más al lado de Kanye West Aunque otro embarazo pondría su vida en peligro, Kim Kardashian va por su tercer hijo Sus dos embarazos han sido de alto riesgo debido a que padece una condición llamada placenta acreta

Kim Kardashian no se da por vencida, a pesar de los diagnósticos médicos. La estrella de televisión está intentando aumentar su familia, así lo reveló en el su reality show Keeping Up With The Kardashians. La socialité es madre de North West, de tres años, y del pequeño Saint, de un año y en ambos embarazos presentó dificultades que los hicieron de alto riesgo. Kim, de 36 años de edad, reveló a sus familiares sus planes: “Estoy intentado tener un bebé más”. Ante las cámaras, confesó: “Quiero que mis hijos tengan hermanos, per los doctores sienten que esto no es seguro para mí”.

VER GALERÍA Kim ha tenido complicaciones en sus dos embarazos. Foto: Getty Images

La noticia no entusiasmó mucho a sus hermanas Kourtney y Khloé, ni a su madre, Kris Jenner, quienes intercambiaron miradas de preocupación. Y no es porque no quieran una familia más numerosa, sino porque la vida de Kim estaría en grave peligro si decidiera darle un hermanito a sus dos hijos. ¿Qué sucedería si Kim se embaraza por tercera ocasión? La esposa de Kanye West presenta una condición llamada placenta accreta. La American Pregnancy Association señala que esto se produce cuando la placenta se adhiere a la pared uterina, pero no penetra en el músculo del útero; una hemorragia es en extremo peligrosa para la madre e incluso, podría ser mortal. Kris Jenner, la matriarca del clan de los Kardashian, se acercó a su hija y le externó su preocupación sobre un tercer embarazo. “No quiero que hagas algo que te ponga en peligro”.

Ésta no es la primera vez que Kim expresa su deseo de ser madre por tercera ocasión. El año pasada, mucho antes del asalto que sufrió en octubre, la también empresaria contó que fue con varios médicos y todos le dieron el mismo diagnóstico. La madre de Saint y North también ha considerado un vientre de alquiler, pero le preocupa los lazos emocionales que pueda o no tener con su bebé: “Creo que mi mayor miedo es que si acudo a una sustituta, simplemente no sé, ¿amaré al bebé igual? Eso es en lo que más pienso y me asusta”.

VER GALERÍA Los Kardashian-West en un paseo por Los Ángeles. ¡Son adorables! Foto: Instagram Kim Kardasdhian

¿Qué piensa Kanye de la decisión de su esposa? El músico aún no se ha expresado en público sobre la idea de otro bebé, pero seguramente estaría encantado, pues adora a sus dos hijos y otro pequeñito más al clan Kardashian-West no le vendría nada mal. Eso sí, habrá que escuchar las opiniones de sus médicos y la pareja deberá considerar lo más seguro para Kim.