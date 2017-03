¡Liam Payne y Cheryl ya son papás!

Desde que comenzaron su romance en febrero de 2016, la relación entre Liam Payne y Cheryl ha estado en boca de todos. Más aún después de saberse que la pareja esperaba su primer hijo, algo que confirmaron sin palabras, pues una imagen de la cantante luciendo tripita fue más que suficiente. Un embarazo que han llevado de forma muy discreta hasta el último día, porque la cuenta atrás ya ha llegado a su fin.

El ex miembro de One Direction y su pareja, quien también es una exitosa cantante británica, han sido padres de un niño que vino al mundo el pasado 22 de marzo, aunque no ha sido hasta este fin de semana cuando han decidido dar la noticia, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Reino Unido. Y aunque todavía no han decidido el nombre de su bebé, hay algo en lo que ambos están de acuerdo: el pequeño, con apenas pocos días de vida, ya les ha robado el corazón.

VER GALERÍA

La propia Cheryl, de 33 años, ha anunciado el nacimiento de su hijo con un mensaje en las redes sociales. "El miércoles 22 de marzo Liam y yo nos convertimos en padres de un niño sano e increíblemente precioso, que pesó 3.4 kg. y parece un sueño. Aunque todavía ni tiene nombre ya está robando corazones. Estamos todos locamente enamorados y abrumadoramente felices con su llegada. Feliz Día de la Madre a todas las madres del mundo. Un día que ahora, para mí, tendrá un significado diferente para siempre".

También Liam, de 23 años, ha compartido unas bonitas palabras sobre su bebé y su pareja: "Mis amigos más cercanos y mi familia saben que muy pocas veces me quedo sin palabras... ¡wow! Estoy increiblemente feliz de dar la bienvenida a nuestro niño al mundo, es un momento que no olvidaré nunca, mi recuerdo favorito con diferencia. Estoy impresionado con su increíble madre y cómo ha sido su camino en todo esto, realmente ha hecho mis sueños realidad. Todavía no le hemos puesto nombre pero ya está quedándose con nuestros corazones, incluído el mío. Me siento bendecido. ¡Feliz Día de la Madre a todos!".

VER GALERÍA

Ambos han incluido junto a sus respectivas publicaciones una preciosa foto en la que aparece Liam Payne sosteniendo, embelesado, a su bebé recién nacido, una instantánea que refleja muy bien la felicidad de la pareja en estos momentos.

-Liam Payne habla por primera vez de 'la mujer de sus sueños'

"Somos super felices. Está siendo una etapa muy personal y valiosa para nosotros. Todavía estoy aprendiendo. Sólo tengo 23 años", confesaba recientemente el artista en una entrevista con la revista Rollacoaster, en la que habló por primera vez de "la mujer de sus sueños". "Francamente, tengo la novia más hermosa del mundo y es absolutamente increíble. Ha sido la mujer de mis sueños desde que era pequeño. Es un as".

¡Enhorabuena!