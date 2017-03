Ivanka, su esposo y sus tres hijos se mudaron a Washington a principios de este año Los vecinos de Ivanka Trump y Jared Kushner están hartos de ellos, ¿por qué? Desde que la familia llegó a vivir a Kalorama, los residentes del vecindario aseguran que la quietud del lugar ha cambiado por un total caos

No tienen ni seis meses en su nuevo vecindario y la familia de Ivanka Trump ya está generando problemas en el lugar. La Primera Hija y su esposo, Jared Kushner, se mudaron junto con sus tres hijos al barrio residencial de Kalorama a principios de este año y sus vecinos no los soportan más, según reporta The Associated Press. La pareja cambió su residencia debido a que son pieza clave en la administración del presidente Donald Trump; Kushner es uno de sus asesores más cercanos e Ivanka se instaló hace unos días en su nueva oficina dentro de la Casa Blanca.

VER GALERÍA Jared Kushner e Ivanka Trump con sus hijos el día de la investidura presidencial. Foto: Getty images

Los residentes aseguran que antes de la llegada de Ivanka y Jared, la comunidad era un sitio tranquilo para vivir, pero ahora es todo un caos, pues los lugares de estacionamiento cercanos están saturados, hay mucha basura en los alrededores y hay un exceso de seguridad en las inmediaciones de la casa de la familia. Los vecinos cuentan que un simple paseo al área de juegos infantiles requiere de un mini operativo de hasta tres camionetas. “Ha sido todo un circo desde el primer día que se mudaron”, dijo Marietta Robinson, quien vive cruzando la calle.

VER GALERÍA Esta es la casa donde vive Ivanka con su familia. Foto: Getty images

La casa de Ivanka fue comprada en diciembre pasado por una compañía que tiene lazos con un millonario de origen chileno. La compañía renta la casa a Jared e Ivanka y se mudaron a la residencia poco después de la investidura presidencial de Trump. La pareja cambió Nueva York por Washington DC desde que Trump los nombró asesores en la Casa Blanca.

VER GALERÍA La pareja tiene tres hijos y desde enero todos cambiaron sus vidas a la capital del país. Foto: instagram Ivanka Trump

Los habitantes de Kalorama están acostumbrados a los vecinos VIP. El ex presidente Barack Obama y su familia viven ahí desde que él dejó la Casa Blanca y el Servicio Secreto cerró una cuadra entera al tránsito vehicular. El CEO de Amazon, Jeff Bezos tiene una propiedad ahí y el Secretario de Estado, Rex Tillerson recientemente se cambió al vecindario. Sin embargo, ninguno de ellos ha generado tanta molestia como los Trump.

VER GALERÍA Trump y su numerosa familia en los actos previos a su inauguración presidencial. Foto: Getty Images

En una junta reciente con el comité vecinal, la presentador de Fox News, Chris Wallace, y otros más se quejaron de los problemas que había para estacionar sus vehículos. Además de eso, salió a relucir el fuerte operativo de seguridad que se mueve por todo el lugar. El Servicio Secreto tiene la encomienda de cuidar de Ivanka y su familia, pero los quejosos han notado que hacen inusuales operativos y que hay una fuerte presencia de seguridad. Ivanka llega y se va en un convoy de cuatro vehículos, señaló Marietta Robinson.

VER GALERÍA Ivanka trabaja estrechamente en la Casa Blanca con su padre. Foto: Getty Images

“Hay más de ellos de los que jamás haya visto”, señaló Robinson sobre la presencia de agentes de la policía, en una carta dirigida a la alcaldesa Muriel Bowser. “Frecuentemente varios de ellos están afuera de la casa y pasan las horas platicando ahí y viendo de forma arrogante a todo el que se les cruza en su camino”, agregó. La carta -en la que también se abordaban quejas del estacionamiento, la basura y el ruido- pedía una acción pronta del gobierno de la ciudad. El pasado viernes por la mañana, se reportó que varios vehículos estaban afuera de la residencia de los Kushner- Trump removiendo señalamientos de ‘No estacionarse’.

VER GALERÍA Jared e Ivanka posando para una fotografía afuera de su lujosa residencia. Foto: instagram Ivanka Trump

No está claro si Ivanka está al tanto de las múltiples quejas que ha generado en el poco tiempo que lleva viviendo ahí, pues el viernes expresó en un correo electrónico lo bien que se sentía viviendo en Kalorama. “Amamos a la comunidad y nuestra familia ha recibido una increíble y calurosa bienvenida por parte de nuestros vecinos”. Christopher Chapin, presidente del comité vecinal -quien no vive tan cerca como los vecinos que se han quejado- dice que toda la atención es buena para Kalorama. “Estamos maravillados de tener figuras políticas como los Obama, los Kushner y los Tillerson en nuestro barrio”.