Antonio Banderas se sincera: 'Sufrí un ataque al corazón en enero'

La de este sábado será una noche muy importante para Antonio Banderas. El intérprete recogerá la Biznaga de Oro de Honor durante la gala de clausura del Festival Internacional de Málaga, un galardón que reconoce su brillante trayectoria profesional. Convertido en uno de los actores internacionales más importantes de su generación, Antonio recibe este reconocimiento concedido además por su ciudad, su casa, lo cual lo hace, si cabe, aún más emotivo.

Con motivo de este premio, Antonio Banderas ha concedido una rueda de prensa en su Málaga natal, donde ha hablado con absoluta honestidad del susto que se llevó a principios de año. "Yo sufrí un ataque al corazón el día 26 de enero", ha revelado. "Pero tuve mucha suerte, fue un ataque benigno que no ha dejado daños en la 'patata'", ha aclarado. "Me implantaron tres stents en las vías coronarias y luego, de motu propio, puesto que yo sufría arritmia desde hace tiempo, me hicieron una ablación, creo que se llama así. Estoy en momento recuperación", ha contado.

VER GALERÍA

No obstante, el actor ha querido dejar claro que "no ha sido tan dramático" como se ha llegado a decir en algunos medios de comunicación. El motivo por el que había preferido no dar detalles hasta este momento es que "no quería que se le diese más importancia", pues, en sus propias palabras, es algo que "le pasa a miles de personas en el mundo y yo soy una más".

"Le he metido una paliza a la 'patata' muy grande en los últimos años, pero me encuentro bien", ha asegurado. La energía que ha derrochado durante la rueda de prensa ha servido para corroborarlo. Aunque, eso sí, admite que probablemente la enorme carga de trabajo a la que se ha enfrentado haya tenido mucho que ver en el susto que se llevó. "Ahora que me ha pasado lo que me ha pasado, me replanteo las cosas".

VER GALERÍA

-

Antonio Banderas no solo ha disipado las dudas sobre su actual estado de salud. También ha señalado lo orgulloso que está por haber recibido la Biznaga de Oro de Honor: "Ser profeta en tu tierra es algo enorme, es una emoción con la que hay que tener mucho cuidado”, dice el malagueño. “El Festival no me debe nada, se ha hecho mayor y ha cumplido 20 años a través del esfuerzo de muchas personas, soy yo quien le debe al festival la paciencia que ha tenido conmigo, me hubiera gustado está mucho más cerca de él”.

Además, ha destacado las ganas que tiene de dirigir su tercer largometraje y plantea la posibilidad de volver al proyecto de Carlos Saura sobre el Guernica de Picasso con él como protagonista: "Sería el momento ideal para hacerlo, porque tengo 56 años, la misma edad que Pablo Picasso cuando pintó el cuadro”, ha comentado.

El actor recientemente acudió al centro médico Clinique de Genolier, a las afueras de Ginebra, para realizarse unas pruebas con motivo de esta dolencia. Antonio aprovechó para cuidarse, descansar y ponerse a punto en Suiza junto a su pareja, Nicole Kimpel, tal y como confirmaron fuentes cercanas a la familia en exclusiva a HOLA.com. Esta misma semana volvía a Málaga, tranquilizando así a sus seguidores al mostrarse bien y feliz. Esta noche es su gran noche.