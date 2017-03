Amanda Seyfried ha sido mamá por primera vez días después de su boda

Amanda Seyfried está de enhorabuena, y por partida doble. La actriz estadounidense, que recientemente celebró su boda con el también intérprete Thomas Sadoski, acaba de ser mamá de su primer hijo, una niña que ha llegado para completar la felicidad del matrimonio.

La pareja de actores por fin tiene en brazos a su pequeña, cuyo nombre todavía se desconoce, tal y como ha confirmado su representante a People. Amanda, de 31 años, y Thomas, de 40, anunciaron que esperaban un hijo juntos en noviembre, y así de feliz se mostraba la protagonista de Mamma Mia! recientemente en una entrevista con Vogue Australia: "Nunca he estado más emocionada por nada en toda mi vida", declaró.

Hace algo más de una semana, Thomas reveló que habían decidido sellar su amor antes del nacimiento del bebé. Lo confesó en el programa The Late Late Show de James Corden, donde mostró orgulloso su alianza y explicó cómo fue su enlace "perfecto": "Nos fugamos. Salimos disparados del país con un oficiante y simplemente nosotros dos. Lo hicimos nuestro", contó, añadiendo que había sido "un gran día". Los actores habían anunciado su compromiso en septiembre, pero se desconocía la fecha de la boda.

Amanda Seyfried, especialmente conocida por sus papeles en películas como Cartas a Julieta, In Time o Chicas Malas, además del musical Mamma Mía!, conoció a Thomas Sadoski mientras trabajaron juntos en el show de Broadway The Way We Get By el pasado año. Cuando volvieron a encontrarse, durante la grabación del filme The Last World, saltaron las chispas y comenzó su romance, al que han puesto la guinda con su boda -el primer matrimonio para ella, el segundo para él- y con el nacimiento de su niña. ¡Enhorabuena!