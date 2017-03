Alex Rodríguez, en plan confesional, asegura haber sido ‘un tonto’ en el pasado

No es fácil admitir los errores del ayer, y eso lo sabe bien Alex Rodríguez, quien habló sobre las decisiones equivocadas que tomó hace años ante un grupo de estudiantes de la Universidad de Miami (UM). En 2013, ‘A-Rod’ fue protagonista de un sonado caso de uso de esteroides y aseguró, en repetidas ocasiones, que nunca utilizó dichas sustancias y que era víctima de los señalamientos de las Grandes Ligas del Béisbol. Un año después, ante agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) confesó que sí había recurrido a ese tipo de sustancias para obtener mayor rendimiento físico.

VER GALERÍA Alex Rodríguez se confesó ante unos estudiantes y habló de la actitud que tomó cuando enfrentó la polémica. Foto: Getty Images

Como sanción por su comportamiento, el atleta de origen dominicano recibió una suspensión de 162 juegos, la pena más larga otorgada a cualquier jugador envuelto en una polémica de este tipo. Hace cuatro años, en noviembre de 2013, el actual novio de Jennifer Lopez estuvo en boca de todos y dio una polémica entrevista al locutor de radio, Mike Francesa de la WFAN’s, en la que negó haber consumido esteroides.

Ante los estudiantes de la UM, ‘A-Rod’ recordó que su actitud fue la peor durante ese oscuro período. “Creo que fui un completo tonto, ¿sabes?”, dijo. “Fui realmente un un gran tonto”, admitió. “Cometí errores y luego me doblé y me convertí en un tonto más grande y luego fui a los medios e hice el ridículo”. Tras cumplir con la sanción impuesta, Alex regresó con los Yankees en 2015 y un año después anunció su retiro del béisbol. El 12 de agosto del año pasado jugó su último partido contra los Tampa Bay Rays.

VER GALERÍA Alex en su último juego con los Yankees, acompañado por sus hermosas pequeñas. Foto: Getty Images

El tres veces nombrado como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana respondió sobre si se sentiría decepcionado de no estar dentro del Salón del Fama. “Oh sí, por supuesto”, contestó. “Creo que a cualquier niño le encantaría y disfrutaría la oportunidad de estar en Cooperstown (ciudad en la que se encuentra dicho salón), pero no tengo ningún voto. Con las cosas que han sucedido, me quiero asegurar de estar en el Salón de la Fama de los padres o en el de los hombres de negocios”. Alex es padre de dos niñas, Natasha y Ella, producto de su matrimonio con Cynthia Scurtis (2002-2008). En cuanto a los negocios, adquirió los derechos de la franquicia de gimnasios de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Miami, donde se practican diversas disciplinas como Muay Thai, jiu-jitsu brasileño, kickboxing, boxeo, artes marciales mixtas, defensa personal para mujeres y más.

VER GALERÍA Sobre Jennifer Lopez, Alex prefirió no hablar. Foto: Getty Images

Y claro, no podía faltar la pregunta indiscreta sobre su relación con JLo. Entre risas, Alex atinó a responder: “Mejor regresemos al béisbol”. El ex pelotero de los Yankees y la 'Diva del Bronx' llevan unos meses saliendo y hace unas semanas HOLA! USA confirmó su romance. La nueva pareja ha sido captada en románticas citas y según los reportes de hace unos días, tuvieron unos días de ensueño a mediados de este mes a las Bahamas.