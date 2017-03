Devastados, Kanye West y Kim Kardashian acuden al funeral de su pequeño sobrino Una fuente reportó que la pareja está impactada por la muerte del bebé, quien tenía un año de edad

Ningún padre debería pasar por la pena de enterrar a un hijo… Los Kardashian West son testigos del dolor que sienten su primo Ricky Anderson y su pareja, Erica Paige, al perder a su pequeño Avery, de un año de edad. Kim Kardashian y Kanye West acudieron el viernes al funeral del niño, quien murió el 14 de marzo mientras dormía tranquilamente en su cuna. La pareja, completamente de negro, acudió al servicio funerario en Los Ángeles y dio el pésame a los desconsolados padres de Avery.

VER GALERÍA Kanye West y su esposa están afectados por la muerte de Avery. Foto: Getty Images

Una fuente cercana contó al portal Hollywood Life que Kim está muy afectada por la muerte del sobrino de su esposo, pues tiene hijos pequeños y siente la pena de Erica y Ricky como si fuera suya. “Kim está tomando la muerte del sobrino de Kanye muy mal”, indicó el informante. “El hecho de que un bebé pueda morir durmiendo, la ha estremecido”. La fuente contó que desde que Kim se enteró de la trágica noticia, sus hijos duermen con ella en la misma recámara y que en ocasiones tiene problemas para dormir, pues teme que uno de ellos, North o Saint, dejen de respirar. “Kanye la ha apoyado con todo eso, pero también está impactado por la súbita muerte de Avery”.

VER GALERÍA Avery murió a la edad de un año. Foto: Instagram Ricky Anderson

Ricky y Kanye tienen una estrecha relación, y es un cercano colaborador del rapero y trabaja en el sello discográfico GOOD (compañía fundada por West en 2004). El portal TMZ reportó que el bebé murió en su cama y que no se presentaron signos de una enfermedad previa. “Hoy es el peor día de mi vida. He perdido a mi pequeño hombrecito pero al menos he ganado un ángel. Descansa en el paraíso. Te quiero mucho, hijo”, escribió el primo del esposo de Kim Kardashian en su cuenta de Instagram, al compartir la trágica noticia con sus seguidores.

My heart!! A post shared by Ricky Anderson (@rickygervoussss) on Mar 13, 2017 at 3:03pm PDT

En sus respectivas cuentas Instagram, los padres de Avery han publicado diversos tributos a su hijo, como fotografías y videos en los que recuerdan con cariño al bebé, quien celebró su primer año de vida hace cuatro meses con una fiesta temática de Disney, una de sus cosas favoritas.