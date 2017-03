Ivana Trump y los grandes amores de su vida: sus cuatro ex esposos y sus tres hijos La primera esposa del actual presidente estuvo casada cuatro veces, es madre de tres hijos y tiene ocho nietos.

Además de ser una de las mujeres más reconocidas en el jet set estadounidense, Ivana Trump, primera esposa del presidente Donald Trump, tiene en su haber una reconocida carrera como empresaria, autora de libros, atleta y modelo. Antes de saltar a la fama, Ivana llevaba una vida tranquila en la extinta Checoslovaquia (actual República Checa). Ivana Marie Zelníčková nació el 20 defebrero de 1949 en la ciudad de Zlín, ubicada al este del país. El padre de Ivana vio en ella cierto talento para los deportes, y a muy corta edad le enseñó a nadar y a esquiar.

VER GALERÍA Ivana Trump ha estado casada en cuatro ocasiones, tiene tres hijos y ocho nietos. Foto: Getty Images

Tras obtener un título en educación física en la Universidad Charles, en Praga, la joven Ivana emigró a Canadá. En 1971 se casó con el esquiador austriaco Alfredo Winklmayr. Después de aprender inglés en Toronto, se mudó a Montreal donde consiguió trabajo como modelo. Luego de una breve carrera en el modelaje, la vida de la joven Ivana cambió por completo cuando salió con unos amigos a un bar en el Maxwell’s Plum en Nueva York en 1976. La rubia cautivó la atención de Donald Trump, quien por esos días hacía crecer su emporio inmobiliario a pasos agigantados. Luego de nueve meses de romance, Donald e Ivana se casaron y tuvieron tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric.

VER GALERÍA Donald e Ivana se casaron en 1977 en una lujosa boda. Foto: Getty Images

En la década de los ochenta, los Trump era los principales protagonistas de la esfera social y económica de Nueva York. Formaban el dúo dinámico y el talento de Ivana comenzó a surgir cuando su marido la nombró presidenta del New York Plaza Hotel. Durante los 13 años que duró su matrimonio, adquirieron varias propiedades como el lujosísimo penthouse de la Trump Tower y su propio Boeing 727.

VER GALERÍA La pareja procreó tres hijos: Donald Jr., Eric e Ivanka. Foto: Getty Images

La estabilidad matrimonial de Ivana se vino abajo cuando se dieron a conocer los rumores que involucraban a su esposo con la actriz Marla Maples, quien en aquél entonces tenía 26 años de edad. Tras una batalla legal de 13 meses, los Trump quedaron oficialmente divorciados en 1992.

VER GALERÍA La pareja se divorció luego de 13 años de casados y comenzaron una batalla legal. Foto: Getty Images

Ivana decidió emprender su propio emporio y en 1997 creó su marca y lanzó la línea de ropa House of Ivana bajo la firma Ivana INC. Además, escribió dos novelas y estableció su revista Ivana’s Living in Style. A la par de los negocios, Ivana le dio una nueva oportunidad al amor. La madre de tres hijos y el empresario Riccardo Mazzuchelli se dieron el ‘sí quiero’ en 1995. Pero el amor duró poco y 20 meses después del enlace, se divorciaron.

VER GALERÍA Ivana encontró el amor en el empresario Riccardo Mazzuchelli. Foto: Getty Images

A pesar de tener tres divorcios en su historial amoroso, Ivana no se cerró al amor. La empresaria se enamoró del italiano Rossano Rubicondi, 24 años menor que ella. La pareja duró seis años de novios y en abril de 2008 se casaron en una gran boda en la propiedad que Donald Trump posee en Mar-A-Lago, en Florida. La felicidad duró poco para los recién casados, ya que a los siete meses de vivir bajo el mismo techo, Ivana anunció que estaban en pleno proceso de divorcio.

VER GALERÍA Años después, contrajo nupcias con Rossano Rubicondi, quien es varios años menor que ella. Foto: Getty Images

Aunque las cosas entre ellos salieron mal, Ivana y Rossano tienen una relación cordial y han sido vistos juntos en varias ocasiones. Incluso, el modelo está por abrir un restaurante de pizzas en West Palm Beach y contó al Daily Mail que le pidió algunos consejos a su ex, quien es experta en negocios: “Claro que estamos en comunicación. Somos familia. Ella me dio recomendaciones de cómo construir una pizzería y cómo debería de sentirse el ambiente del lugar”.

Pero Ivana no sólo apoya a Rossano, también a su otra ex pareja, el presidente Trump. Desde que el republicano diera a conocer sus intenciones presidenciales, la socialité demostró que estaba de su lado. “Donald y yo somos buenos amigos y juntos hemos criado a tres hijos que adoramos y de los que estamos muy orgullosos. No siento más que cariño y le deseo la mejor de las suertes en su campaña. Creo que sería un presidente increíble", decía al diario New York Post en julio de 2015, un mes después de que Trump anunciara su candidatura.