José José rompe el silencio sobre su salud y confirma que tiene cáncer de páncreas El cantante eligió compartir en un video la verdad detrás de su drástica pérdida de peso

Sin rodeos y con la mejor actitud, José José dejó atrás las especulaciones sobre su salud para confirmar abiertamente que padece cáncer de páncreas. En un video, el cantante de 69 años de edad reveló la causa de la drástica pérdida de peso que ha tenido en los últimos años, la cual no pasó desapercibida ante los ojos de sus fans, quienes se preocuparon más por él hace unas semanas, cuando ingresó de urgencia al hospital. Tranquilo, José José expresó estar listo para enfrentar el cáncer, algo que califica como una nueva aventura en su vida.

En su clip, el intérprete de Almohada explicó que la pérdida de peso ya era algo que le preocupaba en exceso, por ello acudió a Estados Unidos para hacerse un examen general; sin embargo, no obtuvo una respuesta satisfactoria que explicara qué es lo que sucedía con su salud. Decidido por encontrar un diagnóstico certero, acudió al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en México, en donde le confirmaron que tiene cáncer de páncreas. "Me hicieron análisis de arriba a abajo y me encontraron un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaquito", asegura.

De acuerdo a los comentarios de los médicos, el tumor es el resultado de los malos ratos que ha pasado a lo largo de su vida. "Traiciones, sobre todo, las más dolorosas, las mentiras, lo que inventan, las agresiones. Todo eso lo van recibiendo los órganos y, por lógica, el páncreas recibió una gran agresión, gigantesca, y fue desarrollando eso negativo ahí", agrega con cierta pena en el rostro.

Sin embargo, la buena actitud del cantante sale a flote y, aunque asegura que tendrá que someterse a quimioterapia, confía en que todo saldrá bien. "Si es necesario que se tenga que sacar, se saca, y si no, ahí se deja. Que no moleste más", dijo. Sobre los rumores de otras enfermedades que pueda padecer, El Príncipe de la Canción dejó claro que fuera de este problema, goza de buena salud. "El resto de mi organismo está bien. Se me hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura de mi vida".