¡Cero crisis! Gerardo Bazúa confirma que entre él y Paulina Rubio hay una gran conexión Desde hace unos meses, la pareja ha sido el blanco de rumores que aseguran que están distanciados

Como muchas parejas famosas, Gerardo Bazúa y Paulina Rubio no se salvan de los rumores que señalan que su relación está a punto de llegar al final. Las publicaciones de sus redes sociales aumentan estos rumores, más cuando uno de ellos está ausente en alguna de las fotografías o los comentarios que escriben. Sin embargo, Pau y Gerry se han encargado de dejar claro que entre ellos las cosas marchan bien y no es necesario hacer público cada paso que dan juntos para asegurar lo mucho que se quieren. Bajo estos rumores, Gerardo reveló un poco de su día a día con la chica dorada, su hijo Eros, y el pequeño Andrea Nicolás, producto de la relación entre Paulina y Nicolás Vallejo "Colate".

VER GALERÍA

"Lo que pasa tras cuatro paredes sólo lo sabemos ella y yo. Es normal que la gente esté interesada en lo que pasa en la relación, pero todo es cuestión de encontrar el equilibrio", explicó Gerardo a Despierta América, en donde no sólo habló un poco de su vida en pareja, sino también detalló que hay ciertos aspectos de una relación que son mejor mantenerlos en privado. "En ocasiones me quiere y en otras me quiere matar, pero entre Paulina y yo hay una gran conexión", continuó entre risas sin revelar cuáles son los motivos por los que provoca que el fuerte carácter de Pau salga a relucir.

Además de Gerardo, la mamá de Paulina, Susana Dosamantes expresó que en la pareja no hay alguna crisis que pueda poner en riesgo su relación. “No hubo rompimiento, son cosas que inventan y luego las parchan", contó a Radio Fórmula hace unos meses, cuando los rumores de su rompimiento estaban más fuertes.

Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 11:20 PST

- VIDEO: La aparatosa caída de Paulina Rubio en pleno concierto

- ¡Ouch! Así quedó el tobillo de Paulina Rubio tras su caída en pleno show

- Paulina Rubio, una amorosa mamá y exitosa cantante sin ayuda de niñeras

Sin hacer caso a los comentarios, Paulina Rubio está feliz con su vida profesional, y aún más plena en el ámbito familiar. A principios de marzo, la cantante celebró el primer cumpleaños de Eros, su hijo menor. El pequeño, que guarda un gran parecido con su padre, protagonizó uno de los videos más tiernos de la cuenta de Instagram de Paulina. En el clip, Eros da sus primeros pasos con ayuda de mamá, quien lo sujeta de las manitas mientras avanzan sobre la arena. Con esas tiernas imágenes, la intérprete de Ni una sola palabra conmemoró el primer año de vida de su bebé.