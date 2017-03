El dardo de Scarlett Johansson a su exmarido

Se preveía una ardua batalla legal en los tribunales y así está siendo. Scarlett Johansson y Romain Dauriac no llegan a un acuerdo sobre la custodia de su hija y el cruce de acusaciones entre ambos no se ha hecho esperar. Se insinúa que la verdadera razón de su divorcio es que él estaba cansado de vivir a su sombra. El último dardo de Scarlett hacia su ex ha tenido lugar durante una entrevista en televisión que la actriz ha concedido en Londres. La estrella de The Avengers, de 32 años, fue invitada a Lorraine para hablar de su nueva película de ciencia ficción Ghost In The Shell y fue allí donde quiso responder a su exmarido.

"Estoy orgullosa de lo que hago, me gusta y quiero ser capaz de demostrárselo a mi hija y que ella venga al lugar de trabajo y demostrarle que soy una mujer independiente y que esto que sucede es muy importante para mí". Estas palabras vienen a responder al comunicado emitido por los abogados de Dauriac en el que aseguraban: "Dauriac está cansado de tener que organizar su vida y la de su hija basándose en el plan de rodaje de la señora Johansson".

Este continuo cruce de acusaciones se produce a raíz de que Scarlett pidiera el divorcio en la corte de Nueva York el pasado 7 de marzo. Esta decisión dejó "en shock" a Dauriac que manifestó mediante un comunicado que era innecesario que Johansson hubiera querido llevar las cuestiones del divorcio a los tribunales. “Es desafortunado, especialmente para nuestra hija, que Scarlett lo pida en las cortes y haga nuestras diferencias personales tan públicas”. Hasta ahora habían dialogado en privado acerca de los intereses de su hija, Rose Dorothy, de dos años y medio, e incluso de las cuestiones económicas. “Le dijimos a Scarlett Johansson y sus abogados que haríamos cualquier cosa para evitar todo esto”.

La actriz ha solicitado ante el tribunal la custodia compartida, pero desea que la niña viva con ella, posición en la que no estaría de acuerdo ya que en los dos años de vida de la pequeña Romain ha estado al cuidado de la niña mientras la actriz desempeñaba su carrera. Las intenciones de Romain Dauriac serían llevarse a su hija a Francia con la excusa de que el trabajo de la madre le obliga a viajar con mucha asiduidad. "Ms. Johansson tiene dos apartamentos en Paris. Ella puede venir cuando quiera a ver a Rose y tener a su hija con ella", señala. Parece que la batalla no ha hecho más que comenzar.