¿Cómo sería el vestido de novia de Miley Cyrus? Su mamá tiene la respuesta Tish, madre de la cantante, asegura que el estilo de Miley para el día de su boda debe ser "fabuloso"

Aunque su personalidad es muy extrovertida, Miley Cyrus sabe cómo mantener en privado ciertos aspectos de su vida. Cuando se trata de detalles familiares, la cantante no dice ni una palabra y se limita a publicar fotografías de los mejores recuerdos que tiene junto a sus padres y hermanos. Esa misma actitud la réplica con su vida amorosa y, a pesar de que su noviazgo con el también actor Liam Hemsworth no es un secreto, son pocas las veces que revela qué sucede entre ella y su prometido. Por ello, las alertas de una posible boda oculta empezaron a sonar a principios de mes, cuando Billy Ray Cyrus, padre de la ex chica Disney, publicó una fotografía de Miley usando un vestido blanco y la leyenda "Soy tan feliz... de que seas feliz".

La familia Cyrus pronto se encargó de callar los rumores de un escape secreto entre los felices novios. Primero Billy Ray re-publicando la imagen de Miley con el vestido blanco y pidiendo a todos que se calmaran por la ola de comentarios sobre una boda. Luego, el manager de la cantante aseguró que no habían pasado por el altar y, por si hubiera lugar a dudas, Noah -hermana menor de Miley- confirmó tajante que "ella no está casada".

Ahora Tish, mamá de Miley, y Brandi, su hermana mayor, hablan al respecto de la supuesta boda secreta y aseguran que ese no pudo haber sido el gran día entre la pareja de actores. ¿Por qué? Sencillo, Miley no usaría un vestido así para dar el "sí, acepto" al hombre de su vida.

Ambas chicas Cyrus trabajan como diseñadoras de interiores y ahora enfrentan sus talentos en el programa Cyrus Vs. Cyrus Design and Conquer y en una plática con Entertainment Tonight, coincidieron que el famoso vestido blanco no es lo que Miley tiene pensado para su boda. "Cuando vi la foto pensé: '¡¿Ese top?! ¡Estás loca!'", contó Brandi.

Entonces, ¿cómo sería el modelo que Miley usaría en un día tan especial? "Ella optaría por algo fabuloso, no ese sencillo top con el que aparece en la foto". Tish agregó: "Si Miley se fuera a casar, ¡no sería con ese vestido!". Además, si es que inician los planes para una boda con Liam Hemsworth, madre e hija ayudarían a Miley a elegir el atuendo perfecto además de ser partícipes en otros aspectos de la boda, incluso si ésta sucediera en completo secreto y lejos de casa.