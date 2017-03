Melania y Donald Trump no comparten cama ‘ni cuando duermen bajo el mismo techo’, asegura un allegado Cuando el Presidente y la Primera Dama comparten una habitación, ‘duermen en camas separadas’

Después que Phillip Bloch, un estilista de los Trump, contó que la Primera Dama “se siente miserable” en su nuevo puesto (“es el sueño de Donald, no de ella”), una nueva fuente ha revelado que Melania “se niega a compartir la cama” con Presidente número 45 “hasta en la rara ocasión cuando ambos duermen bajo el mismo techo”. Así lo aseguró la revista US Weekly quien, citando a dos allegados, descubrió que la famosa pareja “tiene cuartos separados”.

HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VER LA GALERÍA

VER GALERÍA

Existe un hecho que es completamente irrefutable: Melania duerme en el imponente Trump Tower de Nueva York por lo menos cinco días a la semana. Donald, sin embargo, pasa la semana entera en Washington D. C.

Después de ser nombrada la Primera Dama de los Estados Unidos de manera oficial a principios de año, Melania impactó a muchas personas al declarar que no se mudaría a la Casa Blanca inmediatamente. Ya que no es lo habitual, Jason Miller, un representante de los Trump, aclaró que la también modelo eslovena y Barron se quedaron en Nueva York porque “A la familia Trump le inquieta sacar a su hijo de 10 años de la escuela a medio semestre”.

VER GALERÍA

La semana pasada el diario TMZ confirmó que Melania y su hijo se mudarán a la Casa Blanca en junio, justo después de finalizar el ciclo escolar de Barron. Pero hay quienes creen que dicha mudanza tiene otro fin, pues proteger a la madre e hijo dentro de la ciudad de Nueva York tiene un asombroso costo de más de más de 400.000 dólares diarios. Ese dato ha sido utilizado por los contrincantes de Donald para criticar los recortes de presupuesto que ha implementado a ciertos programas educativos, como la Fundación Nacional de las Artes:

VER GALERÍA

El año pasado Melania contó a la revista GQ que “la clave para tener un buen matrimonio es usar baños separados”. Pero según uno de los allegados de US Weekly, “Ellos no pasan la noche juntos — nunca”. Por si fuera poco, en febrero se publicó un video, que fue grabado durante un mitin del Presidente en Florida, que parece mostrar a Melania rehuyendo de las caricias de su esposo. “Este clip muestra a ‘FLOTUS’ (First Lady of the United States) físicamente temblando al ser casualmente acariciada por su marido”, asegura el portal Hollywood Reporter (segundo 11):

Tras publicar la entrevista con Phillip Bloch, US Weekly contó que hay quienes confirman la felicidad de la Primera Dama (“Melania está muy contenta”). Pero su ausencia — no sólo en la Casa Blanca, sino en los típicos labores de su nuevo cargo, como recibir a los representantes de otros países — es bastante notable. "No dejen que su sonrisa en fotos los engañe", recalcó Phillip a la revista, “ella está odiando esto”.