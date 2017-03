Paty Manterola recordó cuando Luis Miguel la pretendía: 'Se portó súper caballeroso, súper lindo' La actriz reveló que el cantante la buscaba cuando éste se enteraba que ella estaba soltera

La actriz Paty Manterola recordó viejos tiempos en una entrevista y contó cuando Luis Miguel la pretendió en la década de los ochenta y parte de los noventa. Actualmente, la artista está felizmente casada desde 2010 con el empresario Forrest Kolb y es madre de tres pequeños, pero en la década de los ochenta y principios de los noventa salió con ‘El Sol’. En ese entonces, Paty pertenecía al popular grupo mexicano Garibaldi y ‘Luis Mi’ estaba en uno de los mejores momentos de su carrera.

VER GALERÍA La actriz desempolvó del baúl de los recuerdos la relación intermitente que tuvo con Luis Miguel. Foto: Getty Images

En entrevista con Suelta la Sopa (Telemundo), la artista de 44 años reveló que el intérprete de éxitos como La Incondicional estaba detrás de ella, pero que al final, no pudo conquistarla. Manterola contó que, durante su tiempo en Garibaldi, fue novia de uno de sus compañeros del grupo, Xavier Ortiz. En una ocasión se pelearon y en una gira con la banda, ella lo vio besando a otra chica. Eso la puso muy triste y cuando regresaron a México, curiosamente, se encontraron en el mismo hangar con Luis Miguel, quien estaba por salir de gira en su avión privado.

VER GALERÍA Paty y su hermosa familia: sus niños y su esposo, Forrest Kolb. Foto: Instagram Paty Manterola

Luis Miguel se enteró que Paty estaba cerca y no dudó en llamarla para que se saludaran. “Luis Miguel me tiró toda la onda. Yo ya lo había conocido años atrás en el festival Acapulco. Pero le dije ‘Perdóname, pero tengo novio’. Un año después de eso nos encontramos en el aeropuerto, justo cuando terminé con ‘Xavi’. El mánager de Luis Miguel me dijo que me quería saludar”, dijo Manterola. Entre risas, expresó: “Había llegado mi venganza y no cualquiera”, indicó refiriéndose a su ex pareja, quien le había roto el corazón.

VER GALERÍA Paty, Luis Miguel, Rebecca de Alba y varios amigos celebrando Año Nuevo en Aspen hace años. Foto: Instagram Paty Manterola

“Luis Miguel se portó súper caballeroso, súper lindo y dijo: ‘Oye es que me enteré que su avión (en el que viajaba Garibaldi) venía aterrizando y por eso yo no podía salir y tenía muchas ganas de saludarte hace mucho que no te veía, ¿cómo estás?, ¿sigues de novia?’”. Paty le respondió que ya había terminado con su novio hace semanas e intercambiaron teléfonos.

La también actriz de telenovelas recordó que la primera vez que tuvieron una cita, ‘El Sol’ la llevó a cenar y que en cuanto su ex novio se enteró de eso, le rogó y regresaron. “’Xavi’ y yo tuvimos muchos truenes en nuestra historia y en esos truenes pues siempre ‘Mickey’ (Luis Miguel) me hablaba y me decía ‘vamos a cenar, vamos a desayunar, vámonos a esto, vámonos a acá’”. Sin embargo, Paty no cayó ante los encantos de Luis Miguel y regresó con Xaiver Ortiz y se casaron en 1999. Tras seis años de matrimonio, la pareja se divorció: “Nos dimos cuenta que no éramos pareja de vida”.