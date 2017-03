Cuando aún era una adolescente, Ivanka Trump causó pánico al extraviarse en Aspen Mientras vacacionaba en Aspen junto con Donald e Ivana, la policía encontró a Ivanka Trump en otra habitación ‘con un niño’

Ivanka y su hermano, Donald Jr., se encuentran en Aspen de vacaciones con sus hijos. Como parte de la Primera Familia, los hijos del Presidente siempre son custodiados por decenas de agentes del Servicio Secreto. Ivanka seguramente sentirá un poco de déjà vu, pues en 1998, según reportó el diario The Aspen Daily News, la hija de Donald e Ivana se extravió mientras se hospedaba en The Little Nell, un hotel de lujo de 5 estrellas.

Según la policía de Colorado, Donald e Ivana, quien fue la primera esposa del presidente número 45 de los Estados Unidos, acudieron a ellos al darse cuenta que Ivanka había desaparecido. La policía encontró a Ivanka dentro del mismo hotel, pero en una habitación “con un niño”. No se dieron más detalles, pero la única hija de Donald estaba a salvo.

"¡Pequeños esquiadores exhaustos!", escribió Ivanka en una fotografía que muestra a dos de sus tres hijos en su cuenta de Instagram.​

Está semana se reveló que la famosa hija Donald obtendrá su propia oficina dentro de la Casa Blanca, aunque no será una empleada oficial del gobierno estadounidense. Es una decisión que ha sido criticada por los contrincantes de su padre — se teme que puede haber un conflicto de interés — pero Jamie Gorelick, el abogado de Ivanka, aseguró que la intención es “seguir siendo los ojos y los oídos de su padre; proveer el asesoramiento que siempre le ha dado desde que es una persona adulta”.