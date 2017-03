La modelo de origen dominicano y el cantante se conocieron hace unos meses en una cena FOTOS: La primera aparición pública de Marc Anthony con su nueva novia, Mariana Downing Desde que se dio el flechazo entre ambos, los enamorados se dejan ver en todos lados e incluso recibieron juntos el 2017

La relación entre Marc Anthony y la modelo Mariana Downing va ‘viento en popa’, tanto que ya hicieron su primera aparición pública como pareja. Los enamorados se dejaron ver muy contentos en la cuarta gala anual de la fundación Maestro Cares, la cual el intérprete preside junto con el empresario Henry Cárdenas. El evento se llevó a cabo en el lujoso restaurante italiano Cipriani en Nueva York, el martes por la noche.

VER GALERÍA Marc y Mariana se conocieron hace meses en una cena en la ciudad de Miami. Foto: Getty Images

Marc y Mariana llegaron de la mano y a primera vista, se notaba que entre ellos todo es amor, complicidad y admiración. El intérprete de 48 años lució atractivo con un traje a la medida y gafas oscuras, en tanto, su joven y hermosa novia se dejó ver divina con un vestido con escote de infarto. En una de las imágenes, los dos se dejan ver sonrientes ante las cámaras y en otra toma, se miran tiernamente a los ojos. Parece que el intérprete de éxitos como Tu Amor Me Hace Bien ha encontrado una nueva ilusión en el amor.

VER GALERÍA Su relación se hizo pública tan sólo unos días después de que se formalizara su divorcio. Foto: Getty Images

Según reportes de sitios como TMZ o E! News, Marc y Mariana coincidieron hace unos meses en una cena en Miami y desde el primer momento hubo una gran química entre ellos. Esa misma noche intercambiaron teléfonos y no se han separado ni un sólo día. Incluso, se dice que pasaron juntos Año Nuevo en República Dominicana, país de origen de ella. La nueva relación de Marc se dio a conocer unos días después de que se confirmara el divorcio del artista con la también modelo Shannon de Lima, de quien estaba separado desde noviembre de 2016.

VER GALERÍA Mariana tiene 21 años y trabaja en una agencia de modelos. Foto: Instagram Mariana Downing

La modelo trabaja para la agencia Wilhelmina Models en Miami y tiene 21 años. Posee una melena rizada, unos preciosos ojos verdes y unas medidas perfectas. Según los portales antes mencionados, Marc y Mariana están juntos desde la noche que se conocieron; ella lo ha acompañado a varios de sus shows, se han ido de vacaciones por el Caribe y recibieron el 2017.

VER GALERÍA En noviembre se reportó que estaba separado de Shannon de Lima y en los Latin GRAMMY se besó con su ex, Jennifer Lopez. Foto: Getty Images

En la pasada edición de los Latin GRAMMY, en noviembre, se corrió un fuerte rumor de que Marc podría reconciliarse con su ex esposa, Jennifer Lopez. El salsero acudió solo a la entrega y llamó la atención la ausencia de Shannon de Lima. En los premios, Marc fue honrado como la Persona del Año y recibió el galardón de manos de su ex. Acto seguido, interpretaron uno de los éxitos de Pimpinela, Olvídame y Pega Vuelta. Al finalizar el tema, los ex esposos se dieron un beso en los labios, lo cual no hizo más que crecer los rumores de que podrían darse una segunda oportunidad, sin embargo ambos lo han negado. Mientras Marc sale con Mariana Downing, JLo disfruta de la compañía del ex beisbolista, Alex Rodríguez.