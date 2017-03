Natalia Jiménez, en portada de HOLA! USA: ‘Mi hija es el mayor éxito de mi vida’ La cantante presenta a su pequeña Alessandra, junto a fotos inéditas de su boda.

La cantante y compositora española Natalia Jiménez está en su mejor momento. A poco más de un año de su matrimonio con su representante Daniel Trueba y a seis meses de haberse convertido en mamá, la madrileña confiesa vivir una emoción que “nunca imaginó”. En una entrevista exclusiva, que ocupa la portada de la edición de abril de HOLA! USA, Natalia se mostró plena y realizada junto a Alessandra, a quien no duda en llamar “el mayor éxito” de sus 35 años de vida.

“¡Es que nunca pensé que iba ser mamá!”, confesó la ex integrante de La Quinta Estación entre risas. “Quizás porque en mi familia muchas personas no han tenido hijos, como mis tíos, mi hermano mayor... Pero el año pasado me dije ‘Ya vas a cumplir 35, si quieres tener hijos, tiene que ser ¡ya!’ ’’.

Como una mamá muy moderna, Natalia confiesa hacerlo “todo” con Alessandra. “Tengo el asiento de bebé para el auto y la llevo a todas partes. No tengo niñera, me lo estoy ‘echando’ yo sola. Es que no sé si va a ser el único hijo y no me quiero perder esa experiencia por ir a hacerme las uñas y esas tonterías”, afirma. “Incluso me la pienso llevar cuando salga de gira, al menos hasta que vaya al colegio”.

Pero no sólo sobre la maternidad se abrió Natalia: también conversó con HOLA! USA sobre su historia de amor con Daniel, y el decidir dar el “sí” tras ocho años de relación. “Queríamos hacerlo desde hacía mucho tiempo, pero estábamos centrados en la carrera, las giras”, confesó. “Un día nos dijimos ‘Oye, ya... ¿qué ha pasado?’ ”.

