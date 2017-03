Eugenio Derbez, maravillado con el talento innato de su hijita Aitana El actor y productor contó que la pequeña de la familia podría seguir los pasos de sus padres y dedicarse a la música o la televisión

Eugenio Derbez está maravillado de volver a descubrir las cosas más simples e impresionantes del mundo, esta vez a través de los ojos de su hija menor, Aitana, fruto de su relación con la cantante Alessandra Rosaldo. Aunque está más que consciente de que en la sangre de su familia corre un gen que los guía al estrellato actoral, aún se sorprende cuando la pequeña demuestra el gran talento nato que posee. Emocionado, Eugenio contó que es muy probable que la niña de dos años de edad siga sus pasos en el mundo del espectáculo, tal como lo hicieron sus hijos mayores, Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

VER GALERÍA

"No le hemos inculcado nada pero ya nos dimos cuenta de que ya lo trae en la sangre. Así que, afortunadamente, yo creo que va a acabar o cantando como la mamá o actuando como el papá o las dos cosas", dijo feliz a MezcalEnt. "De verdad es muy simpática, muy talentosa. Todo el día quiere bailar, ya hace caras, ya nos actúa y hace caras cuando no quiere comer y te das cuenta de que está actuando. A mí me da mucha risa, en lugar de enojarme", agregó el también productor que ve el potencial de la pequeñita.

A pesar de que el talento de Aitana es muy grande, sus padres no buscan que la niña empiece su carrera a tan corta edad. En lugar de una infancia bajo los reflectores, Alessandra y Eugenio prefieren darle una niñez más tranquila y normal. Para Derbez esto no es nuevo, ya que con sus hijos vivió algo similar cuando le aseguraron que querían dedicarse a otra cosa distinta a la actuación. "Todos me dijeron 'No, yo quiero dedicarme a otra cosa', pero acabaron dedicándose a la actuación y me encanta", recuerda contento de ver el buen camino de la carrera de sus tres hijos mayores.

VER GALERÍA

- Aitana Derbez, la fan más tierna de mamá, en un concierto de Alessandra Rosaldo

- ¡Todo un rompecorazones! Descubre a qué actriz de Hollywood dejó enamorada Eugenio Derbez

- Aitana Derbez y su aventura en el museo que no hace más que demostrar su gran pasión por la pintura

"Espero que Aitana se dedique a otra cosa pero, lo veo difícil. Yo creo que va para lo mismo", contó convencido de que en algunos años su pequeñita estará frente a las cámaras tal como su hermana mayor, Aislinn. Eugenio también recordó la época en la que la hoy esposa de Mauricio Ochmann tenía planeado estudiar una carrera distinta y, aunque hizo lo posible por perseguir su sueño, su destino estaba en la actuación. "Ella se negaba, no quería ser la actriz hija del actor. Se fue a Nueva York a estudiar Artes Visuales, pero cuando estaba allá con dos roomates que eran actrices y les ayudaba con los casting. Tenía que actuar con ellas y se dio cuenta de que tenía facilidad y resulta que luego la contrataban más a ella. Así es como acaba ella dedicándose a la actuación", reveló el orgulloso papá.

VER GALERÍA