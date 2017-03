El héroe que ha surgido durante los terribles ataques en Londres

Londres, una de las capitales más importantes del mundo se ha visto atacada por lo que hasta el momento es catalogado como un acto terrorista. Cuatro personas perdieron la vida y varias resultaron heridas durante el ataque tuvo lugar en uno de los puntos centrales de la ciudad, el puente de Westminster a las afueras del Parlamento Británico, justo debajo del Big Ben. Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, dirigió su automóvil hacia los transeúntes para después saltar el perímetro de seguridad del Parlamento armado con un cuchillo con el cual atacaría al guardia de seguridad más cercano.

Dentro de la confusión y el terror que esto provocó surgieron las primeras imágenes del escenario de este terrible ataque. En ellas, se podía ver a un hombre agotado en traje y con sangre en la cara que pronto sería identificado como el parlamentario Tobias Ellwood. Un político de 50 años que al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, corrió en auxilio del guardia de seguridad que ha sido identificado como Keith Palmer. Las fotografías dejaban ver a un desesperado Tobias entregado a su tarea, trabajando en el pecho del guardia. Tratando de hacer hasta lo imposible por salvar la vida del hombre, Ellwood le dio respiración de boca a boca y primeros auxilios previo a la llegada de los servicios de apoyo, aunque desgraciadamente, no pudo salvarlo.

Con tremenda humildad y buscando no dar declaraciones sobre lo que estaba pasando, una vez que los servicios de apoyo llegaron, Ellwood, exmilitar de los Royal Green Jackets, regresó a su oficina en el Undersecretary of state for Foreign and Commonwealth Affairs, en donde labora. Lo que pocos imaginarían es la historia detrás de este político que rápidamente fue reconocido en las redes sociales por su enorme esfuerzo al tratar de salvar la vida de una de las víctimas.

Desgraciadamente, Ellwood perdió a su hermano, Jonathan, durante el ataque terrorista del bombardeo en Bali en el 2002. Esto ha hecho que su labor se vea volcado a la lucha contra el terrorismo como parte de su trabajo en la oficina de Asuntos Exteriores para Medio Oriente y África. Después de que su familia se viera golpeada por una enorme tragedia a las manos del terrorismo, seguramente, el parlamentario nunca imaginó que se vería frente a frente con la oportunidad de ayudar con sus propias manos durante una desgracia, pero así lo hizo esta tarde.

Ante este terrible ataque, la Primer Ministro Theresa May ha prometido que su país no “se rendirá ante las voces de odio y maldad que están tratando de dividir”. En riguroso negro y hablando desde las afueras del número 10 de Downing Street, la Primer Ministro instó a no sucumbir ante el terror. “Para aquellos de nosotros que nos encontrábamos en el Parlamento al momento del ataque, estos eventos nos proveen de un recordatorio de la valentía excepcional de nuestra policía y servicios de seguridad que ponen en riesgo sus vidas para mantenernos a salvo. Una vez más, hoy, estos excepcionales hombres y mujeres corrieron hacia el peligro aun cuando instaban a otros a ir en sentido contrario…El que hayan perdido a uno de los suyos en los ataques de hoy hacen de su calma y profesionalismo bajo la presión algo aún más importante”, dijo en este mensaje.

