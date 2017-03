Laura González Ospina será la próxima representante de su país en Miss Universo Era ‘la gordita del salón’, ahora es Miss Colombia La joven de 22 años compartió con los jueces que fue víctima de bullying por su sobrepeso

Durante su infancia y parte de su adolescencia, Laura González Ospina fue víctima de bullying. Tras años de esfuerzo y disciplina, la preciosa joven de ojos castaños se convirtió en la Señorita Cartagena y participó en el certamen de Miss Colombia, el cual se llevó a cabo el pasado fin de semana. Su belleza e inteligencia conquistaron a los jueces, quienes la coronaron como la mujer más bella de Colombia. En la próxima edición de Miss Universo, Laura González será la digna representante de su país.

VER GALERÍA Laura González, representante del distrito de Cartagena, se convirtió en la mujer más bella de Colombia. Foto: Getty Images

Llegar hasta ahí no fue fácil, y la propia Laura contó a los organizadores del concurso que por mucho tiempo fue señalada por su sobrepeso. “Fui la gordita del salón y por eso me hice fuerte y humilde. La belleza no va por fuera y en el fondo sigo siendo la niña gordita que tiene muchos sueños”, dijo la joven de 22 años cuando se presentó ante las autoridades del concurso.

VER GALERÍA Laura compartió en sus redes sociales una fotografía de sus tiempos en la escuela. Foto: Instagram Laura González

Laura, quien es egresada la Escuela de Formación Actoral Casa Ensamble, no tenía entre sus planes participar en Miss Colombia, pero al inscribirse, pensó en obtener lo mejor de esa experiencia y lo logró. Uno de los momentos cruciales de su participación fue cuando respondió la pregunta final que suele hacerse en este tipo de eventos. El presentador le pidió que eligiera al azar un sobre y la pregunta fue: “¿Cuál crees que es el rol que tiene tu generación hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad a todo nivel?

En seguida, la hermosa Laura respondió: “Si hay algo de lo que me siento orgullosa de mi generación es que cada día hay más líderes a cargo de las propuestas. Cada vez hay más grupos en contra de la homofobia, cada vez hay más grupos a favor del medio ambiente, cada vez hay más grupos favor de la importancia de la mujer, cada vez hay más grupos en contra del bullying. Eso es lo que me hace orgullosa de mi generación”.