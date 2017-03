Danna García pone fin a los rumores y confirma ¡que está embarazada! La actriz se encuentra de viaje por Europa y, desde allá, reveló la buena noticia

Mantener un embarazo oculto no es nada fácil, menos si la futura mamá se encuentra en el ojo público. Para algunas actrices y cantantes, mantener en privado el crecimiento de su familia no ha resultado sencillo. El ágil ojo de sus seguidores de inmediato prende las alertas de un nuevo bebé y, en cuestión de tiempo, la pancita que va creciendo confirma la próxima visita de la cigüeña. A Natalie Portman, Amal Clooney, Shakira y Beyoncé, esta situación les es familiar. Y así como a ellas, para la actriz Danna García, mantener su embarazo fue la de la atención del público no fue cosa fácil; sin embargo, su alegría y la ilusión de tener entre brazos a su bebé la llevaron a confirmar que se encuentra en la dulce espera.

A la protagonista de Pasión de gavilanes y Qué bonito amor la ha invadido la felicidad y reveló la buena noticia en sus redes sociales, cuando publicó una tierna instantánea con el mensaje que despeja cualquier duda. “Nunca había tenido una más bella razón para amar los cambios en mi cuerpo. Hoy soy más que yo. Gracias vida”, escribió al lado de la fotografía en la que se muestra discreta sin ropa y admirando la transformación de su físico con el paso de las semanas.

Danna intentó mantener en secreto su estado, incluso evadió la pregunta a principios de febrero cuando People la interrogó sobre su entonces supuesto embarazo. “Me han preguntado muchísimo que si voy a tener bebé o no bebé. Muy pronto les voy a contar todo. Así que tienen que estar muy pendientes. No quiero hablar nada de eso ahorita pero yo sé que muy pronto si confían en mí les prometo que voy a contar muchos detalles de muchas cosas”, contó.

Poco a poco la actriz de 36 años dio pistas, una de las principales fue hace poco más de un mes, cuando inició un increíble viaje por Europa junto a su pareja. Este recorrido también tiene un gran significado para Danna, quien lo catalogó como “el último en cuanto que mi vida se va a partir casi que en dos. Es muy importante”, según la publicación antes mencionada. Sin mostrar fotos de cuerpo completo en donde podría notarse su barriguita, Danna compartió varias postales de su viaje por Italia, su ruta por Venecia y los bellos momentos en Milán.