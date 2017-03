La ‘biopic’ de Selena Quintanilla cumple 20 años, ¿recuerdas a JLo en el personaje?

Antes de convertirse en ‘La Diva del Bronx’, Jennifer Lopez hizo un papel en la pantalla grande que le cambió la vida para siempre. En 1997, Jenni daba sus primeros pasos como actriz en Los Ángeles e hizo el casting para dar vida a Selena Quintanilla en la película que contaría la vida de la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’. No fue nada fácil, pues estrellas como Salma Hayek o Bibi Gaytán compitieron por el personaje, pero al final Jennifer fue la gran triunfadora y la encargada de interpretar a la legendaria Selena.

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995.

Este mes, la biopic más famosa de todos los tiempos cumple 20 años de su estreno. La película fue dirigida por Gregory Nava, en tanto que el padre de Selena, Abraham Quintanilla, fungió como productor ejecutivo. En reiteradas ocasiones, JLo ha hablado sobre la importancia de este trabajo en su carrera profesional. En ese entonces, ella tenía 27 años y estaba en busca de una gran oportunidad que diera a su carrera de actriz un mayor soporte. Tras interpretar a la cantante, ‘Jen’ se convirtió en la primera actriz de origen latino en ganar un millón de dólares y fue nominada como Mejor Actriz de Comedia o Musical en los Golden Globes de 1998.

Jennifer Lopez en una de las escenas de la película.

A 20 años de esa satisfactoria experiencia, Jennifer se tomó unos minutos para recordar en sus redes sociales el aniversario del lanzamiento de la película y replicó una publicación de People. El post era un video corto sobre todo lo que Selena Quintanilla significó en su vida y la buena experiencia que le dejó interpretar a la cantante, conocida también como la 'Madonna mexicana'.

Thanks @People Magazine for remembering this amazing woman, movie and time! #selenaforever #20thanniversary #foreverinspiredbySelena #iconsonly💋 #legendsneverdie A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 20, 2017 at 9:57am PDT

En entrevista con Billboard, la cantante de 47 años reveló que dar vida a la fallecida intérprete le dejó grandes lecciones de vida: “Para mí como actriz, en ese momento aprendí cómo realmente ser una artista y darle todo a la audiencia. Eso me liberó y fue un momento muy poderoso”. Además de eso, la artista se dio cuenta del gran talento que poseía ante los micrófonos y se perfiló como cantante. “Había cantado en musicales, pero como parte de un elenco nunca como solista…Me di cuenta de que no tenía que negar esa parte de mi (que quería ser cantante) y dejar que la gente me pusiera en una sola (categoría) porque era actriz,” explicó. “La vida es corta y no sabes que va a pasar. Sigue tus sueños y no dejes que nadie te detenga”.

La actriz Becky Lee Meza dio vida a Selena Quintanilla cuando era niña, y JLo en su etapa adulta. Esta foto es de 1997.

Dos años después de realizar la película, lanzó su primer álbum, On the 6 y a la par de la música, alterna su faceta actoral y empresarial. Es tal su fascinación por Selena, que en los Billboard Latin Music Awarss de 2015, la cantante le rindió un merecido homenaje a la intérprete de Como la Flor.