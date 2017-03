Selena Gomez revela cómo su adicción a Instagram afectó su autoestima

Tras regresar a les escena pública luego de un breve retiro, Selena Gomez ha compartido con sus fanáticos las amargas experiencias que vivió en el lado oscuro de la fama. Cualquiera podría pensar que la cantante de 24 años tenía una vida perfecta, pero nada de eso… ‘Sel’ acumulaba una serie de problemas emocionales derivados de la enfermedad contra la que lucha desde hace años, el lupus. Como consecuencia de esos trastornos psicológicos, la joven contó a Vogue que empezó a mantener una relación obsesiva con las redes sociales.

Al convertirse en la persona con más seguidores en Instagram (105 millones de followers), experimentó efectos nocivos en su autoestima. “Tan pronto como me convertí en la persona más seguida de Instagram, entré directamente en pánico. Se había convertido en algo demasiado absorbente, hasta el punto de ser lo primero a lo que dedicaba mi tiempo tras levantarme y lo último que hacía antes de irme a dormir” reveló la intérprete de Me and the Rhythm a la publicación estadounidense.

“Se acabó convirtiendo en una adicción y me hacía sentir como si estuviera viendo cosas que en realidad no quería ver. Me daba la impresión de que metía cosas en mi cabeza que en realidad me importaban más bien poco. Por eso acababa sintiéndome fatal después de utilizar Instagram. Ahora me limito a investigar un poco como un fantasma, pasando desapercibida”, añadió la artista. Además de darse cuenta de lo nocivo que era esa red social para su salud, Selena también se notó lo sola que se sentía, sobretodo en sus giras mundiales. A pesar de que todo el tiempo estaba rodeada por sus fanáticos y sus innumerables colaboradores.

“Los tours siempre han sido un entorno demasiado solitario para mí. Llegó un momento en que ya no tenía amor propio, estaba deprimida y sufría ansiedad. Me entraban ataques de pánico justo antes de salir al escenario o al terminar mi actuación. Creo que me estaba exigiendo demasiado, porque sentía que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno, que no era capaz. Sentía que no estaba dando a mis fans lo que se merecían, y en el fondo creo que todo era resultado de un retrato distorsionado de la realidad”, indicó.