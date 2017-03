Selena Gómez toma una decisión sobre su enfermedad

Selena Gómez sigue imparable en su lucha conta el lupus, la enfermedad que le fue diagnosticada hace casi dos años y que le causaba ataques de pánico, depresión y ansiedad, motivos por los que en agosto del año pasado se vio obligada a retirarse temporalmente de los escenarios. Toda la ayuda es poca y la cantante y actriz ha querido practicar con el ejemplo haciendo una importante donación a la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, que supondrá la puesta en marcha de la Fundación Selena Gomez para la Investigación del Lupus.

"Sigo siendo optimista sobre el progreso que se está realizando en la investigación del lupus y estoy muy orgullosa de apoyar el prometedor trabajo de la Escuela de Medicina Keck", dice Selena en un comunicado. "Tengo la esperanza de que millones de personas en todo el mundo puedan beneficiarse de esto", añade la intérprete de Kill Em with Kindness, de 24 años.

Desde que hizo pública su dolencia, Selena desapareció y estuvo alejada de todo, aunque desde hace unos meses ha empezado a retomar su vida. El pasado mes de noviembre volvió a pisar una alfombra roja, la de los American Music Awards, donde se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche no solo por su cambio de imagen (la vimos mucho más delgada) sino también por su emotivo discurso. "Tuve que parar, porque lo tenía todo pero estaba completamente rota por dentro. Intenté aguantar para no defraudaros, pero aguanté demasiado y al final acabé defraudándome a mi misma. No quiero ver vuestros cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí", dijo tocándose el corazón la artista, que recibió el premio en la categoría de Artista femenina favorita de pop/rock.

Ahora, Selena está feliz al lado de The Weeknd, una relación que se confirmó el pasado mes de enero y que parece que marcha a las mil maravillas. Además, en el plano profesional ha ido poco a poco retomando su trabajo y después regresar a la música de la mano de It ain't me, su primera colaboración con el DJ noruego Kygo, todo apunta a que la cantante habría vuelto al estudio de grabación, tal y como puede verse en las últimas fotos que ha compartido en las redes. "Gracias familia. Os prometo que seguiré valorando mi plataforma y diciendo la verdad, pero lo más importante es que todos y cada uno de vosotros me habéis cambiado la vida. Estoy muy agradecida", escribió hace unos días cuando superó los 110.000 seguidores en Instagram, demostrando que sigue siendo la 'reina' de esta red social.

Por si todo eso fuera poco, la artista se ha embarcado en un nuevo proyecto con el que está muy ilusionada. Ha producido la nueva serie de Netflix, Por trece razones (Thirteen reasons why), un drama juvenil basado en la novela homónima de Jay Asher, que se estrenará el 31 de marzo. ¡Ha vuelto por todo lo alto!

El lupus (lobo en latín) es una enfermedad del sistema inmunitario, incurable y aún muy misteriosa para los médicos. Hay que considerar un aspecto muy importante y es que no es una enfermedad lineal, sino que se caracteriza porque cursa en forma de brotes. Es decir, hay momentos en que la enfermedad está inactiva, pero en otros se reactiva. Entre la sintomatología más frecuente está: cansancio; depresión; ansiedad; lesiones en la piel (en forma de manchas rojizas); dolores articulares, de muñecas, rodillas (a veces cursan con inflamación); afectación de órganos internos, el más frecuente es la inflamación del riñón; trastornos en el sistema nervioso central (cerebro, médula espinal…) o afecciones cardíacas.