La divertida anécdota de Pau Donés y la llamada que recibió de un 'fan' muy especial: ¡el rey Felipe!

El nuevo disco de Jarabe de Palo, 50 palos, acaba de salir a la venta, y Pau Donés está inmerso en la promoción de su álbum. El cantante ha regresado con muchas ganas y acaba de salir de gira en un tour durante el que seguirá con el tratamiento contra el cáncer que padece. Son muchos los seguidores del artista que han mostrado su admiración por su fuerza y por su nuevo trabajo, pero probablemente Pau no esperaba la felicitación que le ha llegado recientemente de un "fan" muy especial.

El vocalista de Jarabe de Palo ha contado, en una entrevista con el diario El Mundo, la llamada que recibió nada menos que de el rey Felipe. Tal y como él mismo ha explicado, se encontraba en su casa cuando sonó su móvil y observó que se trataba de un número oculto. "Hola, ¿Pau Donés?'. 'Sí, soy yo'. 'Hola, soy Felipe, el Rey'. Y, nada, me estaba llamando el Rey", relata el cantante.

"Me encantó que don Felipe de Borbón, rey de España, me llamara para preguntarme cómo estaba. Me dijo que había escuchado la canción de Humo y que le encantaba y que cuando saliera el disco se lo iba a bajar de iTunes. Qué detallazo, ¿no?", añade. De esta forma, el Rey vuelve a demostrar su apoyo y afición por la música española, algo que ya ha hecho en muchas otras ocasiones.

Precisamente este sábado reapareció Jarabe de Palo en el escenario después de dos años sin subirse a uno. Ha sido en el festival Vive Latino, en México, donde sus fans recibieron al grupo con mucho cariño, tal y como comentó Pau en sus redes sociales: "Gracias México, gracias Vive Latino por habernos brindado esta estupenda noche. El primero después de 2 años, el primero de muchos", escribió. La gira llegará a España en mayo, Pau Donés no piensa dejar que el revés de salud que ha sufrido recientemente le impida interpretar su música ante su público.