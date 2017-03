Diez cosas que necesitas saber sobre ’13 Reasons Why’, la serie que Selena Gomez trae a Netflix

UNO: Selena Gomez, productora ejecutiva de este nuevo show de Netflix, ha dicho que el tema de la serie, centrado en una adolescente que comete suicidio por una serie de circunstancias trágicas y acoso emocional, la “toca muy de cerca”.

DOS: 13 Reasons Why está basada en la exitosa novela del mismo nombre, escrita por Jay Asher y publicada en 2007. El libro llegó a estar en el #1 de la lista de más vendidos del New York Times en 2011.

TRES: Universal Pictures adquirió los derechos del libro en 2011, con la intención de hacerla una película protagonizada por Selena Gomez.

VER GALERÍA Katherine Langford en New York Fashion Week, febrero de 2017.

CUATRO: Finalmente el rol central de la serie, de la estudiante de secundaria Hannah Baker, lo interpretó la actriz australiana Katherine Langford.

CINCO: Selena Gomez ha dicho que, cuando comenzó la producción de la serie, “estaba pasando por un período muy difícil”. La cantante se refiere a los tres meses que, tras cancelar 30 fechas de su su gira Revival, pasó en un centro de tratamientos para lidiar con “ansiedad, ataques de pánico y depresión”, que atribuye a su constante batalla con el lupus. Recientemente, la artista le confesó a la revista Vogue, que ese período, donde estuvo “con 6 chicas, […] gente real a la que no le importaba nada quién era, que estaban luchando por sus propias vidas”, fue una de las cosas más difíciles que ha hecho, pero también “lo mejor que ha hecho en su vida”.

VER GALERÍA Christian Navarro y Dylan Minnette.

SEIS: El co-protagonista de la serie y quien intenta entender qué llevó a Hannah a cometer suicidio, Clay Jensen, es interpretado por Dylan Minnette, quien tuvo su primer rol importante al hacer de hijo de Charlie Sheen en Two and a Half Men. Desde entonces, Dylan ha protagonizado, entre otras, las películas Let Me In y Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, además de aparecer en numerosas series de TV.

SIETE: Dylan Minette también tiene una carrera musical. Es cantante y guitarrista de la banda de indie rock The Narwhals, con la que ganó una batalla de las bandas en Los Angeles y tocó en el Vans Warped Tour de 2011.

OCHO: Dylan ha confesado haber conversado mucho de música con el creador del show, Brian Yorkey, y que algunas de sus sugerencias de canciones terminaron en la excelente banda sonora de la serie.

NUEVE: Otro de los roles principales de la serie —y el único latino— es el de Tony. Le correspondió a Christian Navarro, un actor nacido y criado en el Bronx. Antes de 13 Reasons Why, Christian actuó en series como Vinyl y Rosewood.

DIEZ: Los 13 episodios del show se estrenarán simultáneamente en Netflix el 31 de marzo.