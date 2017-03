¡Todo un rompecorazones! Descubre a qué actriz de Hollywood dejó enamorada Eugenio Derbez Su buen sentido del humor logró que la protagonista de Veronica Mars quedara "perdidamente enamorada" de él

Desde niño, Eugenio Derbez demostró un gran sentido del humor que le ha servido tanto para su carrera artística, como en su vida personal. Fue justo en uno de sus trabajos como actor de comedia que coincidió con Alessandra Rosaldo, la mujer que después de una bella relación amorosa, se convirtió en su esposa y ahora madre de su hija menor, Aitana. Pero el carisma de Eugenio no es algo que desaparezca de la noche a la mañana, él nació con ese toque especial con el que logra conquistar -incluso sin querer- a las mujeres más bellas de Hollywood, una de ellas Kristen Bell.

La actriz de 36 años de edad quedó más que cautivada con la forma de ser de Eugenio Derbez, así lo confirmó ella misma al hablar de su trabajo con el mexicano, con quien trabajó en la cinta How to Be a Latin Lover. "Me sentí perdidamente enamorada de Eugenio, él es un hombre terriblemente encantador y amable", confesó la actriz a Suelta la Sopa.

Eugenio no ha hecho comentarios al respecto, pero está seguro de que todo se trata de una amabilidad de la actriz, pues está casada con Dax Shepard. Además, deja claro que trabajar con él es muy cómodo, tanto que entre actores y directores nace una bella amistad. "Él tiene ese tipo de comedia que es muy auténtica y sincera, pero también increíblemente torpe, amplia y divertida. Me encantó", agregó Kristen.

Este es el primer filme en el que Eugenio se desempeña como director, a pesar de que también protagoniza la historia que narra la vida de un conquistador de mujeres para después disfrutar de su dinero. Y a pesar de que en su camino en Hollywood se encuentra con mujeres tan bellas como Kristen, el corazón del papá de Aislinn Derbez pertenece a Alessandra, de quien se muestra muy enamorado.

El fin de semana pasado, Eugenio y su hija Aitana estuvieron presentes en un concierto de Alessandra, el primero después de haberse convertido en mamá y en el que se reunió con otros grupos que marcaron la década de los 90 con el pop en español. Padre e hija estuvieron entre el público para después acercarse al escenario, en donde Aitana robó la atención de los presentes cuando le regaló un ramo de flores. Para sellar el bello momento familiar, Eugenio le dio un beso a su esposa, quien sonriente, agradeció y siguió cantando.