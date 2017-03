¡Boda sorpresa en Hollywood! A punto de convertirse en papás, Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se 'fugan' para casarse en secreto Los actores, que anunciaron que esperaban su primer hijo juntos en noviembre, ya son marido y mujer

Una embarazadísima Amanda Seyfried y su pareja, Thomas Sadoski, ya son marido y mujer. Así lo ha confesado el futuro padre del bebé que ha mostrado con orgullo su alianza de boda en el programa de televisión The Late Late Show de James Corden. Anunciaron que esperaban un hijo juntos en noviembre y el pasado domingo sellaron su amor semanas antes del nacimiento de su bebé. Refiriéndose ya a Amanda como “su mujer", el actor de Newsroom, de 40 años, lo anunció durante el programa: “Nos fugamos. Salimos disparados del país con un oficiante y simplemente nosotros dos. Lo hicimos nuestro". Sadoski describió la ceremonia como "perfecta" y comentó que "había sido un gran día".

Esta sorprendente revelación surgió después de que el presentador le felicitara por su compromiso anunciado en septiembre. A su vez admitió que él escribió sus propios votos para la boda y estuvo presente el perro de la actriz, Finn. Hablando de su mujer, Sadoski confesó abiertamente sus sentimientos: "Escuchad, ella es la persona que más quiero, admiro y respeto del mundo". El actor broméo al presentador diciéndole: "Sé que sois buenos amigos, y sé que ella quería que tu lo supieras, asi que no se lo cuentes a nadie".

Amanda anteriormente dio una pista acerca de la gran noticia en su cuenta de Instagram: "Este bello hombre va a estar en @latelateshow esta noche para hablar de cosas maravillosas'. Con motivo de su compromiso la actriz ya contó que su boda no sería tradicional: "¡Me he casado tantas veces en la pantalla! No quiero un vestido blanco, ya usé muchos. En realidad se trata menos de la ceremonia y más del compromiso entre los dos".

Seyfried, de 31 años, y Sadoski, de 40, se conocieron mientras trabajaron juntos en el show de Broadway The Way We Get By el pasado año. No surgió la química hasta que no volvieron a encontrarse y su romance comenzó coincidieron en el filme, The Last Word. Su relación se hizo oficial hace un año y seis meses después la pareja anunció su compromiso. Este es el primer matrimonio para Seyfried, mientras que para Sadoski es el segundo. El actor estuvo casado con anterioridad con Kimberly Hope, de quien se divorció en octubre de 2015 después de ocho años juntos. Amanda Seyfried ha estado relacionada en el pasado con Justin Long, con el que estuvo dos años, tuvo una breve relación con Ryan Phillippe, ex marido de Reese Whiterspoon, y un noviazgo de tres años con el actor Dominic Cooper. En Sadoski parece haber encontrado el hombre de su vida y el padre ideal para su hijo al que esperan ambos con muchísima ilusión. ¡Enhorabuena!