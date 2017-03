Eva Mendes reaparece y aclara los motivos de su ausencia en los Oscar junto a Ryan Gosling

Después de seis meses sin rastro de la mujer que conquistó a Ryan Gosling, Eva Mendes ha hecho acto de presencia. Por fin la actriz y modelo, ausente en toda la temporada de premios de cine, reapareció en Miami con la mejor de sus sonrisas para inaugurar una tienda de New York & Company, la firma de la que es imagen.

La pareja de Ryan Gosling y madre de sus dos hijas, Esmeralda y Amada, apareció radiante con un vestido de color verde menta para presentar la nueva colección de la firma. Su reaparición ha tenido lugar varias semanas después de los Oscar, gala en la que Ryan Gosling acudió como uno de los actores nominados a los premios y lo hizo acompañado de su hermana. Eva Mendes optó por la discreción con la que ha querido llevar su relación y se quedó en casa al cuidado de sus dos hijas. “Lo que la gente no sabe de mí es que me encanta estar en casa. En vez de pisar una alfombra roja, prefiero estar con nuestras hijas”, dijo en una entrevista a la revista Shape.

Esmeralda, de dos años, y Amada, de diez meses, ocupan la mayor parte de su tiempo. Ya lo dijo Ryan Gosling en su discurso de agradecimiento al alzarse con el Globo de Oro por La La Land que se convirtió en toda una declaración de amor hacía su pareja: “Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer", indicó el actor. “Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", dijo mientras despertó una gran ovación del público.

La actriz no ha atravesado su mejor momento. Doce días antes del nacimiento de su segunda hija, Amada Lee, murió su hermano Carlos, de 53 años, después de una dura batalla contra el cáncer. La actriz estadounidense de ascendencia cubana habló con la revista Latina sobre los duros momentos que vivió en abril pasado con su familia. “Fue más que desgarrador. Perder a mi hermano hizo que nuestra familia se acerca más”. Agregó: “Con solo verlos ahí y estar entre ellos me hizo sentirme afortunada de tenerlos. Y después estuvieron ahí para mí cuando nació Amada”. La estrella de películas como Hitch y The Place Beyond the Pines añadió: “Tuvimos un servicio funerario la misma semana que tuve al bebé. Fue realmente muy intenso y obviamente desgarrador, pero también algo como bello”.

Después de una frenética carrera de premios, Gosling ha vuelto a la escena también para asistir a la premiere de su nueva película, Song to Song, y lo ha hecho junto a otro deseado actor Michael Fassbender, en Austin, Texas. El actor continúa imparable una carrera llena de éxitos, después de su pelçicula La La Land, aunque sin duda su mayor éxito lo tiene en casa junto a Eva y sus hijas. “Estoy con la persona con la que tengo que estar y la cualidad que más valoro ees que sea Eva Mendes“.