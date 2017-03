¿Qué es lo que cautivo a Ricky Martin de Jwan Josef? Además de su talento como artista, Jwan logró conquistar al cantante con muchos detalles lindos

Ricky Martin está más pleno que nunca, y cómo no estarlo si en un par de meses pasará por el altar junto a su pareja, Jwan Josef. Sus fotos en Instagram han sido la prueba de que su relación va viento en popa y juntos se divierten a lo grande por todo el mundo. A pesar de ello, el prometido del cantante no es muy conocido y sobre su personalidad son pocos los que saben cómo logró conquistar a Ricky... hasta ahora. The New York Times reveló los detalles de Jwan que cautivaron al boricua y que, desde hace más de un año, lo mantienen muy enamorado.

Así como Ricky, Jwan Josef se nota perdidamente enamorado de Ricky. Juntos forman una pareja romántica y comprometida con sus ideales en la relación. Su personalidad sencilla ayudó a que Ricky cayera rendido ante su encanto, mismo con el que se ganó a la familia y amigos del cantante, en especial a sus hijos, los gemelos Mateo y Valentino.

"Jwan es un romántico empedernido que siempre sorprende a Ricky. Nunca deja de aprovechar una oportunidad para, así sea con el más mínimo detalle, hacerle saber que es el amor de su vida y que está completamente entregado a la relación. Además tiene un increíble sentido del humor, es muy bromista y mantiene a Ricky riendo todo el tiempo", explica el diario.

Jwan se lleva de maravilla con los niños, una relación muy linda que desde el primer momento desarrolló con Mateo y Valentino, hoy de ocho años de edad. Con ese detalle, Ricky quedó aún más enamorado de Jwan, pues su prioridad siempre han sido sus hijos. Por ello, el boricua se siente muy tranquilo y confiado para dar el siguiente paso en su relación, que es pasar por el altar.

Hace unos meses, Ricky habló sobre la vez que conoció a Jwan, un artista plástico. Todo fue gracias a Instagram, en donde el cantante buscaba nuevas obras de arte, cuando se topó con una de las piezas de Jwan. "De repente vi una hermosa pieza de arte y dije: '¡Epa, qué cool! ¿De quién es esto?'", explicó y agregó que de inmediato le envió un mensaje de texto. Tuvieron que pasar seis meses para que se vieran en persona. "Hablábamos de arte, nada sexy. Era todo acerca de arte y la vida en general", contó. "Luego viajé a Londres y finalmente, nos conocimos", dijo feliz.