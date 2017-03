José Fernández, el posible culpable del accidente en el que perdió la vida, según reportes Imágenes inéditas del accidente de bote en el que falleció el pelotero de los Miami Marlin revelan que él conducía a alta velocidad

Ha pasado medio año desde aquel 25 de septiembre, día en el que José Fernández, beisbolista de los Miami Marlins, salió a navegar con sus amigos Emilio Macías (27) y Eduardo Rivero (25). Lo que parecía un fin de semana divertido entre chicos, concluyó trágicamente con la muerte de tres personas, entre ellos el jugador de 24 años de edad. Ahora, nuevas evidencias revelan que José pudo haber sido quien conducía el bote en el que se volcaron, que iba a gran velocidad y, además, se sospecha que el deportista estaba bajo efectos psicotrópicos al momento de estrellarse contra un conjunto de piedras.

VER GALERÍA

De acuerdo a un reporte de la Conservación de Pesca y Vida Salvaje de Florida, el ADN de José Fernández fue encontrado en el timón y el acelerador además de que sus huellas dactilares estaban en el volante del V-1. Así es como las autoridades correspondientes concluyen la investigación con un informe publicado este jueves. Si bien se sabía que la velocidad fue un factor determinante del accidente, causa que también se atribuye al jugador.

El informe también reveló el lugar del bote en el que cada uno de los pasajeros se encontraban al momento del choque, esto después de analizar los rastros de ADN de cada uno en la embarcación. Por si fuera poco, aseguran que el pelotero estaba bajo la influencia de alcohol y drogas cuando chocó. La Conservación también difundió un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que la embarcación golpeó las rocas.

VER GALERÍA

Luego de escuchar las conclusiones del reporte, la familia de Fernández asegura que las pruebas no son contundentes para concluir que la culpa fue de José. "Me siento un poco defraudado de las conclusiones", dijo Ralph Fernández, abogado de la familia, quien asegura tener pruebas de que José no manejaba el bote. En cuanto al equipo en el que destacó Fernández, los Marlins de Miami, el presidente David Samson, emitió un comunicado: "Cualquiera que sea la conclusión del informe, nada va a empañar el eterno vínculo positivo de José con Miami y los Marlins de Miami ni puede disminuir el amor y pasión que sentía por su familia, amigos, compañeros y todos sus fanáticos en el sur de Florida y en todo el mundo".

VER GALERÍA

Con esta conclusión, José Fernández podría ser acusado de homicidio incluso después de su muerte. Su familia sería obligada a repartir su herencia -hoy en manos de su madre, Maritza Fernández, y la madre de su hija, María Arias- con los familiares de las otras dos víctimas. Ante la situación, los abogados de las familias de Macías y Rivero comunicaron que "aunque la culpa haya sido determinada oficialmente, las familias no son vengativas y esperan que las dos partes lleguen a un acuerdo amigable lo antes posible".

El trágico accidente en el que José Fernández perdió la vida, sucedió cinco meses antes de que el jugador de 24 años se convirtiera en papá. Al momento de su muerte, sabía que la cigüeña le llevaría a él y su novia, María Arias, una pequeña a quien decidieron llamar Penelope.

VER GALERÍA

- Nace la hija de José Fernández, el fallecido beisbolista cubano, y su novia María Arias Lizardo

- A casi un mes de la muerte del beisbolista José Fernández, su madre escribe un emotivo texto

- Emocionados y muy enamorados, así se mostraban José Fernández y María Arias a meses de convertirse en padres

La niña nació a finales de febrero, una llegada que alegró los corazones de la familia del pelotero que aún llora la repentina muerte de José. María aseguró que la bebé no se llevó el dolor. "Eso siempre va a permanecer, aunque ella ha iluminado definitivamente nuestras vidas", contó a pocos días de haberse convertido en madre.