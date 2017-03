Reaparece Cristina Saralegui en los foros de Univision: ‘La gente piensa que Don Francisco es un pesado — mentira’ Tras finalizar El show de Cristina en noviembre del 2010, la cubana regresó al ‘set’ donde se filmó su famoso program por más de 20 años

Nadie puede negar que Cristina Saralegui es un emblema de los ‘talkshows’. En su momento la famosa rubia, de 69 años de edad, fue llamada ‘la Oprah latina’, aunque fue la misma Oprah quien siempre dijo que ella era ‘la Cristina americana’. Por El show de Cristina pasó todo mundo: Shakira, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Celia Cruz, Julio Iglesias, Chayanne y Daniela Romo, por mencionar algunos. Desafortunadamente su programa fue cancelado a finales del 2010 y, según la misma Cristina, con muy poco aviso. “Cristina no se retira, jamás dejaría esto. Aquí hay Cristina, ¡y para rato!”, dijo la cubana durante la última transmisión de El show de Cristina.

VER GALERÍA

Pero aunque Saralegui permaneció bajo contrato con Univision hasta diciembre del 2010, la conductora jamás volvió a la cadena — hasta la semana pasada. Tomada de la mano de Lili Estefan, hace unos días Cristina entró de nuevo por las puertas traseras de su ‘set’ para contar varias anécdotas. “Hay mucha gente que piensa que Don Francisco es un pesado. Porque él siempre está serio y mentira; ese hombre le dio a ella [Lili], una mujer joven y linda, y a mi, con muchos años de diferencia, la primera oportunidad en televisión. Así que si no fuera por Don Francisco, no estaríamos aquí sentadas ahora”, comentó Cristina.

VER GALERÍA

Siempre franca y divertida, la cubana reveló varias intimidades que jamás había contado: “Todo el mundo se pone senos, yo me quité. La operación duró diez horas de tanto que me quitaron. Yo era doble ‘E’ y me bajé a ‘C’.” Entre otras curiosidades, Cristina aseguró que hay quienes han cuestionado su preferencia sexual: “A mi mucha gente — para que quede claro — por mi posición con las mujeres fuertes y por proteger a las mujeres jóvenes, me han preguntado si soy lesbiana. Lo siento mucho chicas, pero no lo soy”.

A Cristina su madre le recomendó no casarse con un músico — consejo del cual no hizo caso — y, entre risas, la ahora esposa de Marcos Avisa contó que por poco mata a su segundo marido debido a una llamada telefónica: “Un día, era un sábado, estaba en mi casa y suena el teléfono. Era una tipa y me dice ‘Hola, mi amor. Ya llegué a Miami. Yo tenía la voz ronca y ella pensó que yo era Marcos. Yo tenía un libro en la mano y se lo tiré. Casi lo mato”.

VER GALERÍA

Por último, la ex-editora de Cosmopolitan en Español bromeó sobre sus matrimonios: “Me preguntaban siempre, ‘Cristina, ¿tú te casaste virgen?’ Yo les decía ‘Siempre. Las dos veces’”.