Ivanka Trump y Justin Trudeau, de 'cita' en un musical de Broadway El Primer Ministro de Canadá invitó al teatro a su nueva amiga, la hija mayor de Donald Trump

Ivanka Trump tiene un nuevo BFF y se trata nada más que del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el hombre que ha fascinado a mujeres de todo el mundo con su simpatía y belleza. Ambos amigos tuvieron una "cita" este miércoles por la noche en Broadway, cuando el canadiense invitó a la hija de Donald Trump al Teatro Gerald Schoenfeld a ver la obra Come From Away. Ivanka y Justin se sentaron uno al lado del otro para presenciar la trama, pero no se trató de un encuentro romántico, pues Sophie Gregoire, esposa de Justin, estuvo presente para callar cualquier especulación.

Muy sonriente, Ivanka lució radiante con el pelo recogido. La hija de Donald Trump hizo un guiño a su propia colección con una blusa negra de cuello alto y sin mangas que combinó con una falda lápiz en color azul marino. Un par de botas negras casi a la rodilla y un abrigo del mismo tono completaron su sencillo atuendo.

Justin Trudeau no fue el único político que presenció la obra esa noche. Además de él, otros 120 embajadores de varias partes del mundo estuvieron atentos al musical que narra la compasión de Canadá ante los ataques del 11 de septiembre de 2001. En palabras de Trudeau: "El mundo tiene la oportunidad de ver qué significa apoyarse unos a los otros y respaldarse durante los momentos más oscuros", comentó en un breve discurso para los presentes. "No existe una relación similar a la amistad entre Canadá y Estados Unidos. Esta historia, este increíble espectáculo, tiene mucho que ver con la amistad", continuó el Primer Ministro.

Justin e Ivanka ya habían coincidido a mediados de febrero pasado, cuando el Primer Ministro se reunió con Donald Trump en Washington DC. En esa ocasión, Ivanka también estuvo sentada junto al Primer Ministro, a quien le obsequió varias miradas y suspiros que no pasaron desapercibidas para los presentes y hasta fueron captadas por las cámaras.

Justin Trudeau no deja de arrancar suspiros en donde quiera que se presenta. Su sola presencia es suficiente para atraer la atención incluso de las mujeres más influyentes del mundo. Así como Ivanka, Angela Merkel -canciller de Alemania- y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, han caído ante el encanto del Primer Ministro de 45 años de edad.