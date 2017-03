Ivana Trump prepara libro sobre las lecciones de vida que enseñó a sus tres hijos

Ivana Trump, la primera esposa del presidente Donald Trump, está escribiendo sus memorias, las cuales se enfocarán en los tres hijos que tuvo con el actual presidente de los Estados Unidos. Raising Trump, nombre de la publicación, será publicado el 12 de septiembre bajo la editorial Gallery Books, así lo informó a The Associated Press este miércoles. De acuerdo con Gallery, la ex modelo tocará remas como la maternidad, la fuerza y la resiliencia, y también hará un recorrido por su infancia en la extinta Checoslovaquia, su escape del régimen , su llegada a Nueva York, su romance torbellino con Trump, así como su gran éxito como mujer de negocios.

VER GALERÍA La socialité abordará varios capítulos de su vida en el que será su tercer libro. Foto: Getty Images

Al ser hijos del 45° presidente de Estados Unidos, sus cinco descendientes (tres con Ivana, una con Marla Maples y otro más con Melania Knauss) han estado bajo el público desde que eran pequeños, pero fue Ivana quien les inculcó las lecciones de vida más importantes, según reza un comunicado de la editorial.

Donald e Ivana se divorciaron en 1992 en medio de revelaciones de que Trump habría tenido un affaire con la actriz Marla Maples, quien después se convirtió en su segunda esposa. Siete años después de su enlace, la pareja se separó en 1999 y seis años después el entonces empresario encontró el amor en la modelo eslovena Melania Knauss, convirtiéndola en su tercera esposa y a partir del 20 de enero de este año, en Primera Dama.

VER GALERÍA Tiempos felices... cuando Donald e Ivana eran marido y mujer. Esta fotografía es de 1987. Foto: Getty Images

Gallery describe el libro como “no político” y asegura que está muy lejos de ser una crítica contra el presidente, cuya candidatura fue apoyada por Ivana Trump. Los tres hijos de la ex pareja, Donald Jr., Ivanka y Eric colaborarán en el libro de su mamá y en un comunicado, se dijeron emocionados por participar en Raising Trump. Sobre su madre, Ivanka no tiene más que palabras de amor y la describe como una “madre asombrosa, una maestra y una inspiración para todos”. Ivana Trump dijo en un comunicado que Raising Trump es parte de una respuesta de todos los cumplidos que recibe sobre sus hijos.

VER GALERÍA La pareja estuvo casada de 1977 a 1992. Foto: Getty Images

"Yo era una madre dura y amorosa que les enseñó el valor de un dólar, a no mentir, engañar o robar, respetar a los demás, y otras lecciones de vida que voy a compartir ahora en Raising Trump, junto con historias personales sobre Don, Eric e Ivanka desde que eran niños hasta que llegaron a convertirse en los ‘Primeros hijos e hija’”.

Ivana Trump no es ajena al mundo literario, tiene dos libros más, como The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again y la novela For Love Alone, el cual la llevó a una batalla legal con su ex esposo en 1992. Donald demandó a Ivana por $25 millones de dólares, reclamando que el libro estaba basado en su matrimonio y alegando que había violado el acuerdo de divorcio que tenían. Ivana contrademandó y en 1993 arreglaron sus diferencias.