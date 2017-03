Video: Latina defiende a pareja musulmán del racismo de otra hispana en el metro de NY

En una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, los ataques racistas son –desafortunadamente- cosa de todos los días. El martes se suscitó un desagradable hecho en la línea E del subterráneo, cuando una mujer empezó a ofender a una pareja de aspecto 'indio-musulmán’. Tracey Hong, una latina de origen peruano y chino, interrumpió la agresión verbal de la señora, quien resultó ser de origen puertorriqueño.

El hecho se desarrolló en el metro de la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

El video de esta valiente chica se ha difundido por las redes sociales y se ha viralizado, pues sin ser ofensiva pidió a la señora detener los insultos contra el hombre y la mujer, que impresionados, no daban crédito a lo que estaban viviendo. “¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en este país si no están con nosotros?”, se escucha decir a la señora. Una pasajera que estaba a su lado, volteó a verla y le pidió que dejara de molestar a la pareja, y la señora arremetió contra ella: “No, no lo entiendes. Ni siquiera eres de aquí”.

En eso, Hong intervino y le explica a la ofensora que ella es mitad china y medio peruana. Acto seguido, le pregunta su nacionalidad a la agresora, a lo que contesta: ‘’Puerto Rico”. Entonces, Hong trata de calmarla en español: “No tiene por qué faltarle el respeto a ella ni a su compañero”, indicó.

La mujer no cesaba con sus ofensas y Tracey no se dio por vencida, ante la mirada atónita de los pasajeros del vagón: “Yo creo que está siendo bien injusta. Aquí tenemos todos que unirnos. No tenemos que estar contra una persona, eso es absolutamente ridículo y es una falta de respeto. Por qué vamos a pelear con la gente y comenzar más problemas. Tenemos que estar juntos. No comience a atacar a una señora que, pobrecita, es inocente”.

La ofensora es de origen puertorriqueño y sus ataques era cada vez más groseros. Foto: Getty Images

En lugar de parar con los ataques, la puertorriqueña le pide a Tracey que no se meta, pero ella no hace caso y alza la voz para continuar defendiendo a la pareja en español: “No te estoy diciendo que te calles,te pido que la respetes en español, en inglés, en chino, en francés, en cualquier idioma que quieras que te diga. Te lo diré, hayas nacido aquí, en Puerto Rico o en donde sea”. Después, en inglés la chica sigue: “Yo nací aquí y no me gusta cómo la está tratando. Es grosero. Estamos en esto juntos, ¿de acuerdo? Estamos todos juntos, nos guste o no lo que está sucediendo con el gobierno, tenemos que lidiar con ello. Es una mujer adulta, aguántese y defienda a tus hermanos porque eso es lo que es. Si es parte de este país, es un hermano y una hermana".

En una entrevista telefónica con Univision Noticias, Hong dio su versión de los hechos y resaltó que al parecer la pareja no estaba viajando junta, sino que eran pasajeros independientes: "La señora parecía musulmana y tenía un pequeño maletín con ella”. Entonces, la mujer puertorriqueña empezó a cuestionarla sobre lo que llevaba dentro de la bolsa. “Ahí fue cuando yo tuve que intervenir, no iba a permitir que algo así pasara delante de mí”.

La joven de 23 años cuenta que ha visto varios videos virales de incidentes racistas y que se queda perpleja, pues no se explica porque hay gente que se comporta de esa forma. “Siempre que los he visto he tenido un sentimiento de no entender por qué las personas estaban actuando así”, señala Tracey. “Pensaba: ‘Si un día me fuera pasar algo así, no me puedo quedar callada’”.