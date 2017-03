Ben Affleck abre su corazón y acepta: 'He finalizado mi tratamiento contra el alcoholismo' El actor hizo su revelación en Facebook con el fin de que sus hijos supieran que no nay nada de "vergüenza" en pedir ayuda ante las complicaciones de la vida

En medio de un sonado y duradero divorcio con la actriz Jennifer Garner, Ben Affleck reveló que acaba de finalizar un tratamiento para la adicción al alcohol que padecía. Con un breve mensaje en Facebook, el protagonista de Batman Vs. Superman aclaró que pasó por esta experiencia para llevar una mejor vida personal y agradeció a las personas que estuvieron a su lado apoyándolo durante el proceso.

VER GALERÍA

- Jennifer Garner y Ben Affleck podrían retomar sus planes de divorcio

- Ben Affleck no tiene más que elogios para Jennifer Garner tras haber disfrutado juntos las vacaciones familiares

"He completado un tratamiento para adicción al alcohol; es algo con lo que he lidiado en el pasado y que sigo enfrentando. Quiero vivir una vida plena, y ser el mejor padre que puedo ser. Quiero que mis niños sepan que no hay vergüenza en pedir ayuda cuando la necesitas, y ser un respaldo para quien sea que necesite ayuda y tenga miedo de dar el primer paso. Tengo suerte de contar con el amor de mi familia y amigos, incluyendo a la madre de mis hijos, Jen, quien me ha apoyado a mí y a mi carrera mientras yo trabajaba en lo que me había propuesto. Este es el primero de muchos pasos que estoy tomando hacia una recuperación positiva", se puede leer en el timeline de la cuenta social del actor.

Con este posteo, Affleck hace frente a una recaída en su forma de beber, situación que había confesado en 2011 y por la que también entró a rehabilitación ese mismo año. Esta adicción ha sido una constante no sólo en la vida del actor, al igual que él, su padre y su hermano también reconocieron tener problemas con el alcohol.

VER GALERÍA

De acuerdo a varios medios internacionales, Ben ingresó a una clínica en California para combatir las adicciones. El también director se dio de alta en el tratamiento justo después de la reciente ceremonia de entrega de los premios Oscar, en la que su hermano Cassey Aflleck se llevó la estatuilla a Mejor Actor por su actuación en Manchester by the Sea.

La recaída -y rehabilitación- de Ben coincide con la reanudación de los trámites de divorcio de su aún esposa, Jennifer Garner, quien dos años después de anunciar que se separaría del actor, retomó el papeleo. Sin embargo, días después de revelar su decisión, Garner volvió a poner pausa en el divorcio del padre de sus hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

VER GALERÍA

Affleck y Garner anunciaron su separación a mediados de 2015, luego de 10 años de matrimonio y varios rumores de infidelidad por parte del actor. A pesar de su decisión, la pareja continuó viviendo en el mismo hogar -se dice que con Ben durmiendo en la casa de huéspedes- y poco a poco retomaron sus actividades como marido y mujer, dejándose ver en público al llevar a los niños a la escuela o salir a comer juntos.