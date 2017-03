Dave Franco y Alison Brie ¡están casados! La pareja, que estuvo comprometida desde 2015, por fin pasó por el altar sin que sus fans se dieran cuenta

No todos los actores de Hollywood planean una exuberante boda con cientos de invitados y reporteros detallando cada paso que dan durante la fiesta. Hay quienes optan por una ceremonia sencilla, con sus allegados más queridos como testigos y una celebración de lo más discreta. Así es como pudo haber sido el enlace entre la actriz Alison Brie y su hoy esposo, Dave Franco, quienes sorprendieron a todos esta mañana al revelar que ya se habían dado el "sí, acepto".

Los detalles de su boda aún son un misterio y no se sabe con exactitud cuándo dieron el gran paso o si su fiesta fue en casa o algún restaurante. La feliz noticia la confirmaron los representantes de la pareja a People, sin explicar cuánta gente presenció la boda o el tipo de vestido que usó la novia.

El hermano menor de James Franco y la actriz de Community empezaron a salir en 2012, después de conocerse en el tradicional desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans durante 2011. En agosto de 2015, Brie presumió un único anillo de compromiso, creación de la diseñadora Irene Neuwirth: un brillante de corte de rosa rodeado de diamantes sobre un aro de oro rosado.

Lo que sí es seguro es que Franco, de 31 años, y Brie, de 34, no están de luna de miel. Anoche, Dave se reunió con su hermano James en Austin, Texas, sobre la alfombra roja del festival interactivo, musical y de películas SXSW (South by Southwest), para presentar la cinta The Disaster Artist, en la que ambos actúan junto a Seth Rogen. Dave se divirtió junto a su amigo y hermano, y sobre su reciente matrimonio no expresó palabra alguna.