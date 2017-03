Salma Hayek revela: 'Me pegaría un tiro antes de hacer el papel sexy toda mi vida' La actriz mexicana no pretende pasar por procedimientos estéticos, como el Botox, para mantener el toque juvenil de su belleza

En los 29 años de carrera actoral de Salma Hayek, la originaria de Veracruz ha hecho papeles de todo tipo: desde una sexy vampiresa hasta la pintora más representativa de su natal México: Frida Kahlo. Como muchas actrices, Salma se emociona cada vez que un papel en el cine o la televisión le exige algo distinto a los roles comunes o a las experiencias laborales que ya vivió. Por ello es que la idea de mantenerse sexy de por vida no es algo que le llama la atención, incluso asegura que preferiría "darse un tiro" antes de interpretar a un sex symbol por el resto de su carrera.

En una plática muy amena con Du Jour, la esposa de François-Henri Pinault se mostró muy abierta a la hora de hablar sobre los estándares de belleza y el poco interés que tiene sobre mantenerlos en una edad avanzada. Su físico es de los más envidiables de Holywood, tanto que sus trabajos recientes frente a las cámaras la colocan como una mujer muy atractiva en las cintas The Hitman’s Bodyguard, How to be a Latin Lover, Drunk Parents, y Beatriz at Dinner.

"A veces con la edad obtienes mejores papeles para el cine. Me ha encantado interpretar a la madre en una trama y estaré muy emocionada de ser la abuela. ¡Qué aburrido tener que ser siempre la mujer sexy por el resto de mi vida. Creo que antes me pegaría un tiro", dice con cierta gracia y contenta de que en unos años se enfrentará a un nuevo reto actoral interpretando un personaje que aún no figura en su historia curricular.

Sin embargo, a los 50 años, para Salma no todo gira en torno a los días de filmación, su innegable belleza también es algo en lo que piensa para su vida de casada y pretende envejecer como la naturaleza manda, sin tener que recurrir a dolorosos tratamientos estéticos, como el Botox. "No creo en el Botox", expresa firme y sin intenciones de someterse a una de las prácticas más comunes entre sus colegas de Hollywood. "Si existiera algo que pudiera hacer para mantener una apariencia joven, lo haría", asegura. "Pero amo a mi esposo y quiero lucir como una adorable mujer madura cuando tenga 70 años. Quiero que me vea y piense: 'Ok, mi chica ahora es mayor, pero aún hay algo de belleza en ella'".

A pesar de vivir en Londres, la madre de Valentina -de nueve años de edad- se mantiene al tanto de las situaciones que afectan a su país natal y a sus familiares que aún viven en México, Para ella es inevitable no pensar en la situación de tensión con el actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su idea de dividir la frontera con un muro. "¿Qué ven sus simpatizantes? Cada día sus mentiras se demuestran con hechos y luego dicen que la presa en la que miente. Hay un universo paralelo de desinformación. Encuentro muy interesante cómo constantemente acusa a la gente de cosas que él hace", asegura. Salma, quien es conocida por su carisma con la gente, se muestra visiblemente molesta al tratar los temas políticos relacionados con Trump, incluso su voz se hace más fuerte cuando se refiere a él. "¡Mentiroso! Habla de 'Hillary corrupta'... ¿Que no es él corrupto? Es aterrorizante", opinó.