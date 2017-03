Mientras Chicharito presume su nuevo look, Camila Sodi aclara: 'No hablo de mi vida privada' La actriz mexicana presentó su nuevo trabajo en teatro después de que HOLA! destapara su romance con el futbolista del Bayer

Hace poco más de un mes, Camila Sodi recorría las calles de París de la mano de Javier 'Chicharito' Hernández. Su romántico encuentro en la ciudad del amor tomó a todos por sorpresa pues un par de meses atrás el futbolista posaba para las páginas de HOLA! junto a su entonces prometida, la reportera española Lucía Villalón. De aquella escapada, Camila no se contuvo en publicar algunas postales, aunque guarda varios recuerdos de los que prefiere no hablar en público, así lo aclaró en una reciente conferencia de prensa en México, en donde dijo sin rodeos que prefiere no hablar sobre el tema.

Tajante, la actriz de 30 años dijo ante los medios cuando fue cuestionada sobre su relación con el futbolista: “Agradezco mucho el interés y el valor de preguntar, no hablo de mi vida privada pero les agradezco mucho el interés”. A la actriz y sus compañeros de la obra Del otro lado de la cama, los separaba una valla de los representantes de la prensa, a quienes les dieron la orden de no preguntar sobre la vida privada de los actores, en especial de la de Camila Sodi.

“Quiero pedir una disculpa a mis compañeros, a nuestro director, porque a mí me gustaría mucho hablar de lo que hemos estado haciendo y de la obra de teatro que tenemos tantas ganas que vean, y siento mucho que la atención se desvíe a temas personales”, agregó Camila ante el inevitable cuestionamiento sobre su viaje a París.

Cumpliendo con su petición, la ex de Diego Luna explicó que se siente emocionada por participar en una obra sobre tablas mexicanas. “Es la primera vez que hago teatro en mi país y eso me tiene muy emocionada”, dijo un poco nerviosa, pues la tensión sobre los temas de su vida personal aún era tangible.

La sobrina de Thalía y Laura Zapata se presentó ante los medios con un vestido off the shoulder en color negro y con detalles de flores blancas. Decoró su pelo con una trenza alrededor de la cabeza y añadió un par de zapatos guinda a su look con el que se veía fresca. En esta obra también participa su media hermana por parte de su papá, Tesa Ía, también hija de Nailea Norvind.

Mientras Camila se enfrentaba a las insistentes preguntas sobre su nuevo romance, Javier 'Chicharito' Hernández pagaba una apuesta del otro lado del mundo, en la que apostó su cabellera, por lo que ahora luce un look completamente sin pelo. "¡Hermanos! Pues aquí estoy como buen tapatío (originario de Jalisco, México) con palabra, pagando. Confiaba mucho en los Falcons de Atlanta pero, bueno, ni modo, así es esto y aquí estamos pagando. Te mando un abrazo a ti y a toda la gente. Muchas bendiciones y... ¡nada!", comenta risueño el jugador en un video publicado en sus redes sociales dirigido al periodista mexicano, Sergio Dipp.