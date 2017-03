Fallece la ex concursante de Miss Italia, Veronica Sogni a los 28 años

Miss Italia está de luto con la trágica e inesperada muerte de Veronica Sogni, una joven y bella modelo que fue finalista del certamen de belleza en 2009. La joven perdió la batalla contra el cáncer de mama a la edad de 28 años. A través de un comunicado de prensa, la organización dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Veronica.

Veronica Sogni en el concurso de Miss Italia en 2009. Foto: Getty Images

“Un ángel con el pelo corto, con una cabeza llena de sueños, como su apellido (Sogni significa sueños), ha volado hacia el cielo”, se lee en el mensaje difundido por los organizadores del concurso de belleza. Tres años atrás, luego de haber participado como Miss Milán –en donde quedó como finalista y se alzó con uno de los premios secundarios-, los médicos le detectaron la enfermedad en la Navidad de 2012.

Esta fotografía es de hace un mes, aproximadamente. Aunque la enfermedad la tenía débil, Sogni se dejaba ver hermosa. Foto: Instagram Veronica Sogni

Además de modelar, también se dedicaba a participar en programas de televisión como Factor X, ya que poseía grandes cualidades para el canto y la interpretación. Sogni era uno de los rostros más populares en la televisión italiana.

A pesar del diagnóstico de los doctores, la joven modelo dio una lucha decidida a la enfermedad, la cual la llevó a afeitarse por completo la cabeza y a aceptar los cambios físicos que dejaba la quimioterapia. "Nunca he sentido vergüenza", comentaba ella a los medios italianos en aquél entonces. “De hecho, he aprendido a gustarme así. En el pasado probé todos los cortes y colores posibles para mi pelo. Esto de ahora es realmente una novedad”, decía en tono de broma sobre su nuevo look.

Veronica no perdía las ganas de seguir modelando. Foto: Instagram Veronica Sogni

Aunque Sogni dio una fuerte batalla a la enfermedad, ésta se extendió al hígado, justo cuando empezaba a sentirse mejor. Para la bella modelo, eso fue un gran golpe pero no la detuvo en su lucha y además siguió trabajando hasta el último de sus días. "El concurso y sus responsables están de luto por la muerte de esta niña dulce y desafortunada. Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos", concluye el comunicado de Miss Italia.