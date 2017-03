David Bisbal, el divertido 'conejillo de indias' de su hija Ella La hija del cantante encontró en él el maniquí perfecto para una 'beauty sesion'

Lejos de los escenarios, David Bisbal es un padre muy cariñoso que busca cualquier ocasión para disfrutar al lado de su hija, Ella. Por suerte, logra encontrar ese tiempo entre las giras mundiales que tanto aclaman sus seguidoras y hace de sus ratos en familia los mejores de la infancia de la niña de siete años. Aunque la carita de Ella es desconocida para las admiradoras de Bisbal, no lo son las actividades recreativas que hace con su papá, quien compartió con sus fans la última travesura inocente y creativa de la niña.

David es todo un papá consentidor y no se detiene al llevarle regalos a su hija. Como aún es una pequeña, Ella se divierte con juguetes de colores llamativos, como un set de manicure para niñas que papá compró para que hiciera sus propias creaciones. Ella de inmediato aceptó el presente y echó a volar su imaginación para combinar los colores, ¡usando como modelo al propio Bisbal!

"¡Cuidado con los regalos que traes a casa!, escribió al lado de una fotografía en la que presume el nuevo juguete de su hija. La advertencia del cantante de Almería no fue en vano y en una segunda postal quedó claro el por qué: "Te pueden convertir en su conejillo de Indias", agregó junto a otra instantánea en la que las uñas de sus pies lucen decoradas con muchos colores, una creación de Ella.

Las seguidoras de David Bisbal no sólo notaron las manitas de Ella pintando las uñas de su papá, también vieron que la niña tenía una cómplice en los detalles del pedicure del cantante. En la foto, se aprecia una melena rubia que bien podría pertenecer a la novia de David, Rosanna Zanetti, quien también participó en la colorida creación de estilo.

No cabe duda que Ella sabe cómo divertirse y hasta sus fiestas de cumpleaños tienen un toque bastante entretenido que pocos niños de su edad imaginarían. La hija de David, a quien tuvo durante su relación con Elena Tablada, festejó su séptimo cumple en un verdadero ser de Hollywood situado en el desierto de Almería. El parque temático Mini-Hollywood de Tabernas, es un set de película en donde se han filmado cintas como The Good, The Bad and The Ugly, o Indiana Jones and the Last Crusade.